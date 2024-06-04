Водная полиция Петербурга выловила почти 30 аквабайкеров без прав и капитанов катеров за неделю

В Петербурге за неделю сотрудники транспортной полиции выявили 28 нарушителей правил навигации на водных объектах города. Видеозапись с патрулирования 4 июня опубликовало Управление на транспорте МВД по СЗФО.

Так, в ходе патрулирования акватории рек и каналов инспекторы остановили 20 горожан в возрасте от 27 до 39 лет , которые управляли гидроциклами без права управления. За что получили протокол по части 2 статьи 11.8 КоАП РФ . В качестве санкций для граждан предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.

