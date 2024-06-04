Водная полиция Петербурга выловила почти 30 аквабайкеров без прав и капитанов катеров за неделю

В Петербурге за неделю сотрудники транспортной полиции выявили
Так, в ходе патрулирования акватории рек и каналов инспекторы остановили
УТ МВД России по СЗФО
Также в акватории Невы выявлено восемь судоводителей, осуществлявших движение маломерных судов в период закрытия внутренних водных путей либо нарушивших правила маневрирования. Младшему из них 29 лет, старшему — 38, материалы в отношении горожан будут направлены в комитет по транспорту для составления административных протоколов. Теперь им грозит штраф до
«Все правонарушители переданы сотрудникам Центра ГИМС МЧС России по СПб и отстранены от управления маломерными судами», — добавили в ведомстве.
Навигация по рекам и каналам в Петербурге началась еще
Главным изменением в графике стало время наводки Володарского моста: теперь он будет наводиться в 05:30, а не в 05:45, как в прошлом году.