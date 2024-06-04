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    Водная полиция Петербурга выловила почти 30 аквабайкеров без прав и капитанов катеров за неделю

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    В Петербурге за неделю сотрудники транспортной полиции выявили 28 нарушителей правил навигации на водных объектах города. Видеозапись с патрулирования 4 июня опубликовало Управление на транспорте МВД по СЗФО.

    Так, в ходе патрулирования акватории рек и каналов инспекторы остановили 20 горожан в возрасте от 27 до 39 лет, которые управляли гидроциклами без права управления. За что получили протокол по части 2 статьи 11.8 КоАП РФ. В качестве санкций для граждан предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.

    УТ МВД России по СЗФО

    Также в акватории Невы выявлено восемь судоводителей, осуществлявших движение маломерных судов в период закрытия внутренних водных путей либо нарушивших правила маневрирования. Младшему из них 29 лет, старшему — 38, материалы в отношении горожан будут направлены в комитет по транспорту для составления административных протоколов. Теперь им грозит штраф до 5 тысяч рублей.

    «Все правонарушители переданы сотрудникам Центра ГИМС МЧС России по СПб и отстранены от управления маломерными судами», — добавили в ведомстве.

    Навигация по рекам и каналам в Петербурге началась еще 15 апреля. Перед этим в городе утвердили график разводки мостов на 2024 год.

    Главным изменением в графике стало время наводки Володарского моста: теперь он будет наводиться в 05:30, а не в 05:45, как в прошлом году.

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