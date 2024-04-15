В Петербурге стартовала навигация по рекам и каналам

Водные пути по рекам и каналам Петербурга открылись с сегодняшнего дня, 15 апреля. Соответствующее распоряжение опубликовал городской комитет по транспорту. Генеральный директор судоходной компании «Нева Тревел» Юрий Набатов рассказал, как компания подготовилась к сезону.

Несмотря на трудности с поставками некоторых материалов и оборудования, по словам Набатова, компания активно работает над обновлением судов. «Мы сейчас строим суда с использованием максимально отечественных комплектующих, локализацию стараемся удерживать на 80%. Небольшие трудности есть, в первую очередь бюрократические, связанные с получением документов о подтверждении российского происхождения с точки зрения поставщиков», — поделился генеральный директор «Нева-Тревел».

С сегодняшнего дня на прогулки по воде уже отправились первые пассажиры, в рейсы вышли 9 экскурсионно-прогулочных судов компании.

Тем не менее, отметил Набатов, при строительстве судов компания укладывается в короткие сроки: с момента подписания контракта до сдачи судна проходит менее полутора лет, что для нового судостроения достаточно быстро.



Принципиально новых маршрутов в этом году не ожидается. Компания целиком переориентировалась на российского туриста и в этом году основное внимание уделит развитию маршрутов в Кронштадт, а также в направлении Лахта Центра с возможностью высадки около «Лахты».



Особое внимание при перевозке пассажиров в компании уделили и повышению их безопасности. «Последние несколько недель перед навигацией мы дополнительно провели переподготовку персонала», — отметил Набатов.

