В Петербурге стартовала навигация по рекам и каналам

Водные пути по рекам и каналам Петербурга открылись с сегодняшнего дня, 15 апреля. Соответствующее распоряжение опубликовал городской комитет по транспорту. Генеральный директор судоходной компании «Нева Тревел» Юрий Набатов рассказал, как компания подготовилась к сезону.
С сегодняшнего дня на прогулки по воде уже отправились первые пассажиры, в рейсы вышли 9 экскурсионно-прогулочных судов компании.
Несмотря на трудности с поставками некоторых материалов и оборудования, по словам Набатова, компания активно работает над обновлением судов. «Мы сейчас строим суда с использованием максимально отечественных комплектующих, локализацию стараемся удерживать на 80%. Небольшие трудности есть, в первую очередь бюрократические, связанные с получением документов о подтверждении российского происхождения с точки зрения поставщиков», — поделился генеральный директор «Нева-Тревел».
Тем не менее, отметил Набатов, при строительстве судов компания укладывается в короткие сроки: с момента подписания контракта до сдачи судна проходит менее полутора лет, что для нового судостроения достаточно быстро.
Принципиально новых маршрутов в этом году не ожидается. Компания целиком переориентировалась на российского туриста и в этом году основное внимание уделит развитию маршрутов в Кронштадт, а также в направлении Лахта Центра с возможностью высадки около «Лахты».
Особое внимание при перевозке пассажиров в компании уделили и повышению их безопасности. «Последние несколько недель перед навигацией мы дополнительно провели переподготовку персонала», — отметил Набатов.
А вот удержать цены на билеты на прошлогоднем уровне не удалось, рассказали в компании.
«В целом индексация стоимости билета происходит ежегодно. В этом году индексация составит 8–10%. То есть маршруты, которые стоили 1300, становятся 1400 рублей. Дорожает все, и топливо, и мы понимаем, что сейчас колоссальная проблема на рынке труда, и мы вынуждены больше чем на 10% поднимать зарплату, чтобы привлечь хороших специалистов», — говорит Набатов.
За безопасностью судоходства в Петербурге будет следить круглосуточная патрульная служба, входящая в структуру Агентства внешнего транспорта.
Навигация скоростного флота в Кронштадт и Петергоф откроется 27 апреля.
Ранее «Фонтанка» писала, что перед началом навигации в Петербурге утвердили график разводки мостов на 2024 год. Главным изменением в графике стало время наводки Володарского моста: теперь он будет наводиться в 05:30, а не в 05:45, как в прошлом году.