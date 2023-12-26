«После открытия фортов мы обгоним Петергоф». Ксения Шойгу — о том, что ждет Кронштадт в ближайшие два года

Фото: предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Поделиться Поделиться





Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» 26 декабря станет доступна для широкой публики. Завершение работ над внутренней экспозицией спасенной легенды флота — логическая точка в создании Музея военно-морской славы, открытого в этом году. Накануне этого события Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте, подвела итоги и раскрыла «Фонтанке» карты на ближайший год. В планах — принять очередной военно-морской салон, ввести еще одну очередь благоустройства парка, а также школу-лицей и триатлон-центр, продолжить реставрацию фортов, строительство социальной инфраструктуры, реконструкцию дорог и инженерных сетей района.

— В «Острове фортов» в 2023 году произошло многое: от открытия музея до запуска новых катамаранов. Что бы вы из этого назвали главным?

— Проекту уже 4,5 года, и нужно оценивать результат не только за 2023 год, а за все время, которое он существует, — и накопленный итог уже достаточно большой. Хотя и 2023 год, безусловно, был богат на события. Если говорить про вехи, которые я хотела бы выделить из всего нового, то это, конечно, открытие музея и атомной подводной лодки К-3. Основную экспозицию Музея военно-морской славы мы открыли летом, открытие лодки — 26 декабря. Мы все с нетерпением ждали, когда уже и она тоже станет неотъемлемой частью музея.

Фото: предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Поделиться Поделиться





Открытие комплекса музея и КВЦ приурочили к Международному военно-морскому салону, и мало кто верил, что в такие сроки здание будет готово и примет настолько масштабное мероприятие. Невероятное, конечно, ощущение, когда за день перед ним еще все застраивалось, на площадке были только строители. А в день мероприятия конгрессно-выставочный центр просто наводнили участники и гости салона. Огромное количество людей. И первое время было даже немного жалко, что по новому свежевымытому полу ходит столько ног. Я невольно переживала, что кто-то что-то поцарапает, повредит. Но, конечно, объект должен жить, и все это, разумеется, не сравнится с радостью, которую мы все испытали при открытии комплекса музея и КВЦ.



Конечно, важным событием стал День Военно-Морского Флота, а также состоявшийся накануне визит в Музей военно-морской славы президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Это было крайне знаковое событие для нас.

Фото: предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Поделиться Поделиться





— Не мешает ли развитию оторванность Кронштадта от материковой части города? — Мы сделали шаг вперед в развитии транспортного сообщения «Острова фортов» с «большой землей». В навигацию 2023 года на возрожденный два года назад водный маршрут между центром Петербурга и Кронштадтом вышла первая пара современных пассажирских катамаранов нового проекта «Котлин», которые были спущены в этом же году. Всего за сезон мы перевезли по воде более 200 тысяч туристов, включая водные экскурсии. Это для нас рекордный показатель. В 2024 и 2025 годах планируем вводить в строй еще по четыре катамарана в каждую навигацию — по два скоростных «Котлина» и по два экскурсионных «Соммерса» соответственно. Таким образом, через два года Кронштадт будет обладать собственным современным флотом из 10 судов. Наши партнеры — судоходная компания «Нева Тревел» — подписали с ГТЛК лизинговый контракт, который успешно выполняется. Работа по строительству флота ведется при поддержке Минпромторга России, за что ему большое спасибо.



Вообще, создание серий судов проектов «Котлин» и «Соммерс» лежит в русле исполнения сразу двух поручений президента Российской Федерации — о комплексном развитии территории Кронштадта, в рамках чего создается кластер «Остров фортов», и о реализации государственной программы по обновлению пассажирского флота. Наши катамараны — это также вклад в реализацию поручений руководства страны в части импортозамещения.



Фото: предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Поделиться Поделиться





— Что еще недоступно для широкой публики?

— Огромный объем работ выполнен по фортам. Ближе всех к финалу реставрации — Император Александр Первый, он же Чумной. Кроншлот также восстанавливается быстрыми темпами. К примеру, в этом году там полностью завершена реставрация маяков — Верхнего и Нижнего Николаевских. Год не обошелся без интересных открытий, на которые так щедры кронштадтские форты: мы обнаружили абсолютно нетронутый подвал в Петре Первом. Ранее считалось, что он полностью утрачен из-за взрыва, произошедшего в форту 90 лет назад. Но во время реставрационных работ рабочие его обнаружили. И его состояние приятно удивило. Он оказался практически неповрежденным.

— Когда там смогут побывать первые посетители?

— Мы рассчитываем, что 2024 год станет крайним годом крупномасштабной реставрации, а на 2025-й останется немного доделать. А также надеемся, что вместе с реставрационными работами в 2024-м начнется и приспособление — у нас есть ряд инвесторов, с которыми сейчас мы ведем переговоры о долгосрочной аренде. Один договор — по форту Петр Первый — уже подписан. Планируется, что там появится много пространств для постоянной и временных экспозиций. Также там можно будет хорошо провести время, поесть. Для тех, кто сошел с катамарана или, наоборот, хочет уехать в центр Петербурга по воде, он станет точкой входа-выхода. А поскольку у Петра Первого достаточно большая территория, он станет ключевой концертной площадкой.



В Чумном планируется накрыть куполом внутренний двор, чтобы использовать это пространство для мероприятий. Возможно, там разместится небольшой отель — мест на 12. Наверное, гостям будет интересно переночевать в форту: так легче представить, как сто с лишним лет назад здесь постоянно жили ученые, разрабатывавшие вакцину от чумы. Приоткрою и одну тайну: мы сейчас ведем переговоры с несколькими телевизионными каналами о съемке в фортах развлекательно-исторических передач. Мне кажется, форты станут изюминкой всего туристического кластера Кронштадта, который сейчас создается. Получается гармоничная историческая прогулка: из XVIII века, представленного первыми фортами Кроншлот и Петр Первый, через XIX век — его олицетворяет Чумной — в век XX с Морским Никольским собором в первой половине и атомной подводной лодкой К-3 — во второй. Ну и далее — в XXI столетие, которое представлено у нас Музеем военно-морской славы в целом. А в нем еще появится, как я уже говорила, экспозиция про флот будущего. То есть в одной культурной локации будет сразу четыре века истории российского флота.

Фото: предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Поделиться Поделиться





— Какие еще события вы считаете знаковыми для проекта?

— В этом году мы получили много наград. Например, дипломы премии «Золотой Трезини». Для нас как для команды из Москвы — это признание со стороны петербуржцев. Это подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Также осенью мы получили почетный знак «Инвестор года» — за лучший инвестиционный проект в сфере развития территорий. Действительно, проект привлек в Кронштадт значительный объем инвестиций. Например, в ближайшей перспективе мы ожидаем начала строительства самой большой марины на Балтике. Активно идут работы по возведению школы-лицея (сдача объекта планируется до начала следующего учебного года), а также двух малоэтажных жилых кварталов с детскими садами и медицинским пунктом. Самый популярный вопрос, когда меня ловят в парке туристы, узнав, что команда находится здесь на очередном совещании, — это «Когда же можно будет здесь поселиться?» И, конечно, сами кронштадтцы говорят о том, что в городе хочется жить, проводить больше времени. И для нас, наверное, это самая высокая оценка.



Если говорить про события в этом году, то у нас есть три знаковых мероприятия, которые проходят уже на протяжении трех лет: музыкальный фестиваль «Рокштадт», музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта» и новогодний культурный проект «Морская зимняя сказка». Кстати, буквально на днях открылся очередной сезон «Сказки». В этом году гостей ждёт ещё больше интересных активностей, а новогоднее пространство стало ещё просторнее: оно включает не только музейно-исторический парк, но и открытый этим летом Музей военно-морской славы. Зимние развлечения на свежем воздухе и посещение детских новогодних ёлок — в этом году у нас будут проходить зажигательные «Фикси-шоу» — можно совместить с культурно-познавательной программой, побывав в основной экспозиции музея, а также во внутренней экспозиции К-3 «Ленинский комсомол».



В общем, команда активно работает над тем, чтобы наполнить территорию мероприятиями и чтобы она стала местом, где всегда можно хорошо отдохнуть, интересно провести время.

Фото: предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Поделиться Поделиться





— В Петербурге уже есть Центральный Военно-морской музей, в Кронштадте открылся Музей военно-морской славы. В чем отличие — идейное, может быть, принципиальное? Каким вы видите дальнейший путь развития этого музея?

— ЦВММ отлично работает, и мы с ним дополняем друг друга. Там классическая экспозиция, у нас иммерсивная. У нас свой акцент и собственная концепция. Мы рассказываем о технологиях, о людях, которые развивают флот и которые превратили нашу страну в морскую державу, причем в легком для восприятия формате — в том числе игровом. У нас очень многое можно потрогать и детям самого маленького возраста, и взрослым, которым тоже интересно, как это все работает. Главная задача — объяснить, что такое флот и для чего он нужен нашей стране, а также показать причинно-следственные связи во всем их многообразии, сделать понятными закономерности развития морской деятельности страны.



У нас огромное количество наработок: сейчас мы готовим экспозицию про флот будущего. Хотим расширить тему водолазного дела, потому что, на мой взгляд, недостаточно говорится о достижениях людей именно в подводной части.

И, конечно, моя мечта, которая, наверное, будет реализована в следующем году, — сделать научно-образовательный центр на базе нашего музея. Сейчас ищем средства на воплощение этой инициативы в жизнь. Уверена, что у нас это получится, потому что огромное количество компаний, связанных с флотом и вообще с морской тематикой, согласились помочь нам с организацией этой постоянно действующей площадки. Мы хотим приглашать туда людей, которые бы рассказывали о том, как развивается российский флот сейчас. Хотелось бы, чтобы больше и больше молодых людей заинтересовались этой сферой. Наверное, когда занимаешься каким-то делом, то считаешь его самым важным. Вот для меня очень важно, чтобы флот и в принципе морское дело развивались.



Фото: предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Поделиться Поделиться





— Какие мероприятия планируете на следующий год?

— Во-первых, готовимся принять очередной Международный военно-морской салон. Да, он традиционно проходит раз в два года, но сейчас принимается решение о том, чтобы все-таки провести его второй год подряд.

Также мы планируем выставку, посвященную роли военных моряков в защите и обеспечении блокадного Ленинграда.

Планируем выставку «Россия — от моря до моря». Она станет, наверное, своего рода тематическим продолжением выставки «Россия», которая сейчас проходит в ВДНХ. Мы хотели бы рассказать о том, какой шаг вперед сделали наш флот и в целом наша морская деятельность в новом тысячелетии.



— Вы подписали соглашение о проведении Культурного форума...

— Надеюсь, что «Остров фортов» станет основной площадкой — по крайней мере, на данный момент так планируется. И мы рассчитываем, что к этому времени сможем уже показать зримые результаты реставрации кронштадтских фортов, поскольку тема сохранения и ревитализации культурного наследия неизменно представляет интерес для участников Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Фото: предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Поделиться Поделиться





— Расскажите о том, что ждет гостей экспозиции К-3. Планировалось сформировать коллекцию вещей моряков-подводников — удалось ли это? Будут ли подлинные вещи?



— Будут — и, самое важное, будут истории. Мы записали аудиоролики с воспоминаниями моряков-подводников. Получилась экспозиция, которая никого не оставит равнодушным. Это живой рассказ о созданий первой отечественной атомной подводной лодки, о ее службе в военно-морском флоте, о судьбах и героизме людей — военных моряков-подводников. Мы гордимся тем, что около 80 % экспонатов в ней — это отреставрированные подлинники. Порядка 70 % внутреннего оснащения было утрачено за 30 лет простоя К-3, но нам удалось спасти и бережно восстановить оставшееся, заместить утраты оригинальными вещами, приборами с лодок похожих проектов. Здесь же вы увидите множество вещей, которые сохранили люди. К ним мы аккуратно добавили мультимедийные технологии — они помогают нам рассказать об устройстве и принципах работы различных узлов и агрегатов атомохода, его системах жизнеобеспечения, вооружения, навигации. Ну и, конечно, о быте моряков, которые там несли службу. Не буду открывать все тайны, потому что очень хочется, чтобы читатели все это увидели своими глазами.

— Парк растет, скоро должно начаться строительство жилья. Что с инфраструктурой? Как переживает территория эти масштабные перемены?

— Транспортная и инженерная инфраструктура района прямо сейчас расширяется и обновляется. Конечно, когда все происходит одновременно — и меняют коммуникации, и расширяются шесть участков улично-дорожной сети в самом Кронштадте, и одновременно строятся развязка и парковки, — это непросто. Но я абсолютно убеждена, что к 2025 году мы получим обновленную инфраструктуру, а застарелые проблемы территории будут, наконец, устранены. Уберется «бутылочное горлышко» на въезде в город, которое, собственно, и собирало основную пробку в часы «маятниковой миграции» — утром и вечером, когда кронштадтцы едут на работу и, соответственно, возвращаются с нее. Водный транспорт заберет на себя определенное количество туристов в теплый сезон, что также улучшит ситуацию на дорогах. Мы также ратуем за увеличение доли организованных перевозок туристов на автобусах. Поскольку так нагрузка на дороги будет меньше, чем если каждый приедет на своем автомобиле.



Новые инженерные сети — это новое качество жизни в городе. Хороший напор в кранах, тепло в домах, бесперебойное теплоснабжение — все это бонусы развития территории, которые получат ее жители по мере реализации запланированных мероприятий.

— Проект «Остров фортов», конечно, очень большой, но, как говорится, один в поле все равно не воин. Видите ли вы инициативу со стороны других людей, компаний, чтобы Кронштадт дальше развивался? Стал ли «Остров фортов» локомотивом развития города?



— Мы видим, что стал. Например, мы не планировали изначально такого количества точек питания, а они появились. Сформировался спрос, пришел бизнес, чтобы удовлетворить его. Мы абсолютно точно формируем большое количество новых рабочих мест, как в зоне парка, так и в целом в сфере гостеприимства Кронштадта, а это, что важно, малое и среднее предпринимательство. И я абсолютно убеждена, что мы увидим совсем другие проекты в Кронштадте. Мне кажется, что это будет если и не новый Крестовский, то мы сможем составить конкуренцию Петергофу — абсолютно точно. Я убеждена, что в следующем году по объему туристического потока мы приблизимся, а после открытия фортов — обгоним Петергоф.



— Можно ли сказать, что развитие самого парка уже в основном завершено и дальше можно сосредоточиться на фортах и окружающей инфраструктуре?

— Парковая зона еще будет развиваться. Следующим этапом у нас будет реновация территории, где с 2020 года располагался «Лагерь настоящих героев». Мы изначально обсуждали, что это будет временное решение, а затем здесь появится часть парка, которую мы хотим приспособить под детский отдых и развитие. В частности, планируем проводить там различные мастер-классы. А центральной частью станет парк маяков, где в миниатюре будут представлены самые красивые маяки страны. Многие люди мечтают поработать на маяке. Когда ты один на один с морем — это очень романтично. Плюс как бы мы ни рассчитывали на цифровизацию, все равно нужны базовые, надежные вещи, которые годами служат верой и правдой. И маяки — это один из таких инфраструктурных «столпов» в прибрежной зоне.

Фото: предоставлено пресс-службой «Острова фортов» Поделиться Поделиться





— Традиционно новую очередь ждать ко Дню ВМФ?



— Да-да, именно так. Надеюсь, что мы соберем необходимый объем спонсорских средств и сможем, так сказать, «финализировать» парковую зону. Но на этом планы наши не заканчиваются. Сейчас рассматривается инициатива, чтобы объединить наш парк и парк «Патриот», создав на прилегающей территории зону рекреации. Там можно будет просто погулять, отдохнуть на свежем воздухе. Тогда это получится единый и самый большой парк Кронштадта с разноплановой тематикой в различных частях, где можно находиться целый день и интересно провести время.