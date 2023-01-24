Развязку Кронштадтского шоссе и КАД в Петербурге начнут строить раньше запланированного

В ближайшие недели начнутся работы по реконструкции развязки на пересечении Кольцевой автодороги и Кронштадтского шоссе. Ранее предполагалось приступить только в 2024-м.



Как сообщает 24 января комитет по инвестициям, строители уже получили разрешение на работы.

«Развязка займет более 34 га и будет устроена по схеме «клеверный лист». Каждое направление движения получит обособленный съезд. Всего проектом предусмотрены 10 съездов и два новых путепровода. На одном из них планируется выделенная полоса для общественного транспорта. Комфортное и безопасное передвижение пешеходов обеспечит надземный пешеходный переход длиной 50 метров, приспособленный для маломобильных граждан», — говорится в сообщении.