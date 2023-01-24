Развязку Кронштадтского шоссе и КАД в Петербурге начнут строить раньше запланированного

В ближайшие недели начнутся работы по реконструкции развязки на пересечении Кольцевой автодороги и Кронштадтского шоссе. Ранее предполагалось приступить только в 2024-м.
Как сообщает 24 января комитет по инвестициям, строители уже получили разрешение на работы.
«Развязка займет более 34 га и будет устроена по схеме «клеверный лист». Каждое направление движения получит обособленный съезд. Всего проектом предусмотрены 10 съездов и два новых путепровода. На одном из них планируется выделенная полоса для общественного транспорта. Комфортное и безопасное передвижение пешеходов обеспечит надземный пешеходный переход длиной 50 метров, приспособленный для маломобильных граждан», — говорится в сообщении.
Комитет подчеркивает, что процесс ускорила реализация проекта «Остров фортов». На сайте федерального правительства приводятся слова зампредседателя правительства Марата Хуснуллина о том, что в конце прошлого года было принято решение досрочно выделить 467 млн рублей из 3 млрд бюджетных инвестиций. Подрядчик выбран еще год назад. Уточняется, что «в период проведения работ движение общественного транспорта на участке продолжится в штатном режиме, не планируется и долговременное перекрытие движения по направлениям».
«Фонтанка» неоднократно рассказывала о том, как проект реконструкции развязки обсуждался в Смольном и как было принято решение о федеральном финансировании на 3 млрд. Это лишь часть масштабной модернизации, которая проводится в дорожной инфраструктуре Кронштадта в связи с «Островом фортов».