Культурный форум в 2024 году может пройти в «Острове фортов» в Кронштадте

Площадкой для проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2024 году может стать Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр в Кронштадте.
Соглашение об этом подписали во время Культурного форума руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и директор АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума» Владимир Кехман. Он не исключил, что форум объединит две площадки — Главный штаб и «Остров фортов».
Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр начали работу летом 2023 года — еще до открытия постоянной музейной экспозиции здесь прошлом крупнейшее мероприятие морской отрасли — XI Международный военно-морской салон. В нем приняли участие более 290 российских и иностранных участников — российских и зарубежных, салон посетили 11 иностранных делегаций (из Алжира, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Зимбабве, Мьянмы, Вьетнама, Эритреи, Индии, Намибии и Марокко) и более 50 тыс. человек. Деловая программа МВМС-2023 включала 24 мероприятия, в том числе — 12 круглых столов, 4 конференции, пленарную сессию, презентацию, совещание, форум и 4 технических сессии.
«Комплекс располагает 15 тыс. кв. м полностью оборудованных в инженерно-техническом отношении площадей для проведения выставочных мероприятий и 2,5 тыс. кв. м дополнительных пространств для временных экспозиций, многофункциональным конференц-залом на 300 мест, а также комплексом оснащенных мультимедийным оборудованием вместительных залов-переговорных, подходящих для проведения деловых встреч, круглых столов, тематических и технических сессий», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристко-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. Она сообщила, что участники форума смогут посетить постоянную экспозицию музея, экскурсии на реставрируемые форты «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый», а также внутрь первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».