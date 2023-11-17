Культурный форум в 2024 году может пройти в «Острове фортов» в Кронштадте

Площадкой для проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2024 году может стать Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр в Кронштадте.

Соглашение об этом подписали во время Культурного форума руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и директор АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума» Владимир Кехман. Он не исключил, что форум объединит две площадки — Главный штаб и «Остров фортов».