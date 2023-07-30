    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, зап

    755мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.98eur99.96

    Музей военно-морской славы России открылся в Кронштадте в День ВМФ

    372
    9 комментариев

    В Кронштадте в день ВМФ открыли Музей военно-морской славы России. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Смольного.

    В церемонии открытия приняли участие губернатор города Александр Беглов, начальник главного штаба ВМФ, первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Носатов, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин, статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, член первого экипажа АПЛ К-3 «Ленинский комсомол», профессор ВУНЦ ВМФ ВМА Юрий Баленко.

    Проект реализуется в рамках кластера «Остров фортов». На строительство музея и конгрессно-выставочного центра ушло полтора года. Общая площадь музейных построек составила более 65 тысяч квадратных метров, основной музейной экспозиции — 8 тысяч квадратных метров.

    Главным экспонатом музея стала 107-метровая подводная лодка «Ленинский комсомол», которую так эффектно и по частям возили по ночным улицам Кронштадта. Экспозицию внутри нее планируют открыть к концу года.

    Днем Музей военно-морской славы посетил президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами африканских стран-участниц саммита Россия — Африка. В связи с этим подходы к музею были перекрыты. Корреспонденту «Фонтанки» на месте рассказали, что 30 июля состоится лишь техническое открытие, для горожан доступ к выставочному центру и «Ленинскому комсомолу» откроют 1 августа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость30 Июл 2023 в 19:03
    Пункт призыва хороший.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close