Музей военно-морской славы России открылся в Кронштадте в День ВМФ

В Кронштадте в день ВМФ открыли Музей военно-морской славы России. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Смольного.
В церемонии открытия приняли участие губернатор города Александр Беглов, начальник главного штаба ВМФ, первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Носатов, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин, статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, член первого экипажа
Проект реализуется в рамках кластера «Остров фортов». На строительство музея и конгрессно-выставочного центра ушло полтора года. Общая площадь музейных построек составила более 65 тысяч квадратных метров, основной музейной экспозиции — 8 тысяч квадратных метров.
Главным экспонатом музея стала
Днем Музей военно-морской славы посетил президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами африканских стран-участниц саммита Россия — Африка. В связи с этим подходы к музею были перекрыты. Корреспонденту «Фонтанки» на месте рассказали, что 30 июля состоится лишь техническое открытие, для горожан доступ к выставочному центру и «Ленинскому комсомолу» откроют 1 августа.