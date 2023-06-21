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    В Кронштадте открылся Международный военно-морской салон

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    Одиннадцатый Международный военно-морской салон («МВМС-2023») открылся в Кронштадте. Он пройдет с 21 по 25 июня.

    Впервые Салон проводится в Музее военно-морской славы и Конгрессно-выставочном центре, расположенных на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Ранее мероприятие проводили в павильонах «Ленэкспо» на Васильевском острове. На экспозиции представлена продукция кораблестроительной отрасли более чем 250 российских и иностранных участников.

    Полный список стран-участниц организаторы пока не раскрывают. Традиционно Салон собрал кораблестроителей и судостроителей, производителей систем боевого управления, навигации и связи, корабельных энергетических установок, морской авиации, инфраструктуры обеспечения. Запланированы выступления пилотажной группы «Стрижи», гребная гонка на шлюпках «Кубок главкома ВМФ», а также ряд технических сессий и круглых столов.

    Организатором Салона выступило Министерство промышленности и торговли.

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