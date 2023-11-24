Таинственные подвалы «Петра Первого» и палубы АПЛ «К-3». Что происходит в кластере «Острове фортов»

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Морозным ноябрьским днем «(От)Личный Петербург» проверил, как там дела у «Острова фортов». Внимание к этому проекту мы сами себе объяснили так: такие обширные изменения в Кронштадте не могут не повлиять на весь наш город. «Остров фортов» уже становится местом, куда ездят гулять и отдыхать, а то ли еще будет?



Поэтому мы навестили еще пока закрытый для публики форт, посмотрели изнутри на атомную подводную лодку и даже успели в музей. «Петр Первый» — форт с характером В состав нового музейно-исторического парка войдут три форта: «Кроншлот», «Император Александр Первый» и «Петр Первый». Они не одно десятилетие простояли без пригляда и ухода — и их состояние за это время существенно ухудшилось, несмотря на то, что предки строили капитально.

Так будет. А пока... Смотрите галерею Вход в те самые подвалы Фото: фото автора Гранитная куртина Фото: фото автора Фото: фото автора Скоро стена будет целой! Фото: фото автора Поделиться Поделиться





И, пожалуй, самые сложные работы — именно на «Петре Первом». Пока здесь выполнены первоочередные противоаварийные работы. В здании котельной монтируют кровлю и реставрируют фасады, но по соображениям безопасности внутрь журналистов приглашать не стали.

Зато мы зашли в подковообразную башню, где раньше из 16 амбразур смотрели стволы пушек, готовые дать отпор врагу. Пушек пока нет, бойницы прикрыты внешними лесами, поворотный круг — конечный пункт ветки узкоколейной железной дороги, по которой подвозили снаряды, — сейчас расчищают.



Но стены толщиной около трех метров укреплены изнутри цементным раствором, утраченные фрагменты кладки восстановлены с использованием исторических кирпичей с клеймом, раскрыта левая лестница на второй этаж башни, а место правой, утраченной, расчищено — ее будут воссоздавать. А пока мы полюбовались кирпичной кладкой. Оштукатуривать ее не будут — в этом подход реставраторов, работающих на форте «Петр Первый»: планируется оставить кирпич в первозданном виде, чтобы максимально сохранить аутентичность зданий.



План работ здесь несколько раз пришлось пересматривать и дополнять. Это связано с новыми находками и открытиями в ходе расчистки территории. Например, когда разобрали то место, где до 1932 года стояла Восточная башня, обнаружили совершенно целые подвалы. Это было тем более удивительно, что башня полностью погибла во время взрыва. Тогда на форте работали мастерские по снаряжению боеприпасов — и в той, которая занимала Восточную башню, почему-то произошел взрыв. Его причины так и не выяснили, кстати.



Также при расчистке территории форта нашли гранитную куртину (крепостной вал между оборонительными сооружениями), которая раньше была береговой линией, обращенной к берегу Котлина. Ведь изначально «Петр Первый» был островом, и только в 1870–71 годах его соединили с Кронштадтом узкой дамбой (с точки зрения инженеров это называется «технологический подъезд») и досыпали — тогда гранитные зубцы облицовки исчезли под землей. Сейчас же их раскрыли.

В будущем на «Петре Первом» откроют музей минно-взрывного дела, ресторан и кафе, смотровую площадку с видом на Финский залив и многофункциональную площадку для проведения культурно-массовых мероприятий.



«Кроншлот» — будущее место для свадеб и морского церемониала На двух соседних фортах, как нам рассказали, также кипит работа. На «Кроншлоте» ведут реставрацию кладки, воссоздают монолитный железобетонный пояс и монтируют кровлю в здании Николаевской батареи.

И как есть сейчас И как есть сейчас Поделиться Поделиться





На Северной и Южной куртинах завершен комплекс работ по усилению основания, а теперь гранитные блоки ставят на историческое место. В здании на Круглом острове устраивают полы, перекрытия, идет подготовка к монтажу кровли. И здесь не обошлось без ценных находок: во время укрепления берега обнаружили фрагмент подлинного кованого ограждения. С его помощью удастся более достоверно воссоздать полностью утраченные аналогичные элементы.



На маяках Верхний и Нижний Николаевский работы полностью завершены: отреставрированы окна-иллюминаторы и исторические латунные решетки, заменено остекление, в интерьер вернулась дубовая отделка, бережно расчищена линза Френеля (оптическая система маяка, фокусирующая свет), восстановлены чугунные ступени, отремонтирован несущий металлокаркас, стены маяков защитили надежным декоративным покрытием. «Кроншлот» после завершения реставрации планируется сделать новом центром морского церемониала: там будет площадка для бракосочетаний, музейный комплекс истории первого форта Кронштадта, ресторан, сувенирный магазин и кинотеатр.

Сложная история «Чумного» — в музее

Так будет Поделиться Поделиться





У «Императора Александра Первого» второе название — «Чумной». С 1899 по 1914 год здесь жили и исследовали смертельно опасные вакцины российские ученые. О необычной судьбе этого оборонительного сооружения в будущем расскажет музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями. Также здесь появятся ресторан и гостиничные номера, а стеклянный купол превратит внутренний двор в круглогодичное пространство для культурно-массовых мероприятий.

Так есть Поделиться Поделиться





На форте «Император Александр Первый» в прошлом году вернули фасад к историческому цветовому решению. А за последнее время там восстановили входные дубовые ворота, чугунную обходную галерею, воссоздали утраченные в предыдущие десятилетия бронзовые архитектурные детали. Завершается реставрация дворовых фасадов.



Когда же закончатся работы? Сейчас выполнено уже более 70% от общего объема реставрационных работ — больше всего сделать осталось на «Петре Первом». Полностью завершить реставрацию планируется к 2025 году. Форты не только восстановят, но и впервые в их истории централизованно подключат к инженерным сетям.



Как К-3 «Ленинский Комсомол» готовится к открытию Еще одно событие в жизни кластера — уже совсем скоро: в холле Музея военно-морской славы чуть больше чем через месяц обещают открыть главный экспонат — первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол». «Фонтанка» подробно писала об истории АПЛ и о том, как она дошла от Снежногорска в Мурманской области до Кронштадта.



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У этого экспоната нет аналогов — нигде в мире больше не увидишь стометровый подводный атомоход на суше и в крытом помещении.

«Буквально недавно было рассекречено постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, подписанное еще в середине 1980-х годов. Согласно этому документу АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» признавалась крупнейшим достижением отечественной науки и техники, открывшим новую эру в области атомной энергетики подводного кораблестроения. Лодку надлежало еще в 1989 — 1994 годах переместить в г. Кронштадт, поднять на берег и создать на ее основе музей. Таким образом, мы спустя 30 лет восстанавливаем историческую справедливость и исполняем то, что по различным причинам не удалось сделать нашим предшественникам», — рассказала журналистам руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.



Она также сообщила, что сейчас экспонат на финишной прямой перед открытием. Снаружи лодка полностью отреставрирована. Во внутреннем пространстве завершены работы по устройству новых палуб, лестниц, выгородок помещений, подготовлены проемы в межотсечных переборках для удобного прохода посетителей. Выполнена окраска внутренних помещений и палуб, а также многие другие подготовительные мероприятия.

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Нам показали, как восстанавливают внутренние пространства и монтируют элементы экспозиции. Несмотря на внушительные наружные габариты «К-3», отсеки, по которым мы прошли, достаточно тесные — трудно даже представить, как там работал и жил экипаж — 104 человека. Например, камбуз по площади показался нам сравнимым с не слишком большой кухней в обычной квартире.



Сейчас неподготовленному посетителю на «К-3» может стать не по себе не только от пребывания в замкнутом тесном помещении: на некоторых участках верхней палубы, по которой мы ходили, есть отверстия для быстрого доступа на нижнюю, а расстояние между ними — больше трех метров. К началу работы такие места будут закрыты люками. Кроме того, установят специальное леерное ограждение — безопасности экскурсантов в проекте музеефикации уделено большое внимание.

Впереди самая сложная задача всего цикла восстановления — бережно совместить в одной экспозиции новейшее мультимедийное оборудование с исторической обстановкой и приборами. По словам Ксении Шойгу, во время работ к консультированию привлекали ветеранов-подводников. Все сохранившиеся приборы восстановлены, а утраченные заменяются на аналоги. Спойлер: в реакторном отсеке, куда, разумеется, никто обычно не попадал, будет экспозиция, которая расскажет о принципах ее работы.

Показываем, как будет выглядеть АПЛ после открытия:

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Также на лодке сейчас монтируют инженерные системы. Часть из них — современная, так как у музейной экспозиции совсем другие требования, например, к вентиляции или пожарной безопасности, нежели у подводного судна в боевом рейсе.

Работы планируется завершить к концу декабря — и внутренняя экспозиция «К-3» откроется для посещения. Посетить ее можно будет только в составе небольшой группы и только с экскурсоводом.



Музей военно-морской славы — новейший подход к истории

А пока атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» еще не принимает гостей, можно сходить в основную экспозицию Музея военно-морской славы. Здесь на двух этажах рассказывают историю русского флота от XII века до новейших времен.

Некоторые экспонаты представлены в виде мультимедийных витрин с сенсорным управлением: изображение или схему можно приблизить и рассмотреть с разных сторон. Исторические этапы отображены на информационных стендах, а наглядность цифрам и фактам или рассказу экскурсовода придают макеты исторических событий, а также экраны, на которых можно посмотреть связанные с экспозицией видеофрагменты. Так что каждый посетитель здесь становится исследователем истории флота. А еще от здания музея открывается прекрасный вид на закат.

Фото и рендеры предоставлены пресс-службой «Острова фортов»