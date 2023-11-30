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    Стало известно, как будут выглядеть новые жилые кварталы в Кронштадте

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    Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга одобрил архитектурно-градостроительный облик новых жилых кварталов в кластере «Остров фортов» в Кронштадте. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», проект предполагает строительство пяти четырехэтажных корпусов на 1059 квартир, двух детских садов и школы.

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    Проект под названием «Крóнфорт» реализует «ГК Алькор». Жилая часть проекта будет состоять из двух кварталов, другая часть предполагает строительство яхтенного порта с гостиничными объектами, проектирование которого сейчас идет.

    В 2024 году здесь планируется закончить строительство лицея на 550 мест, в 2025 году — завершить возведение первого квартала с детским садом на 150 мест, а в 2026 году — второго квартала и еще одного встроенного детсада на 50 мест. Также в 2026 году должен открыться кабинет врача общей практики, принимающий до 80 пациентов в сутки.

    Жилой район будет связан с «Островом фортов» сетью пешеходных улиц, набережной и бульваром, идущим от входной зоны парка.

    Помимо этого, в рамках проекта предполагается реконструировать котельную «Цитадельская» и построить новые магистральные сети водоснабжения и водоотведения, новый коллектор системы теплоснабжения, локально-очистные сооружения и сеть отвода поверхностного стока. Также планируют создать новую сеть электроснабжения с распределительными и трансформаторными подстанциями.

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