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    Мосты в Петербурге пока не будут разводить — объясняем, почему

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    Начало сезона навигации с разводом мостов Петербурга пока откладывается. Стартовать он должен был уже в ночь на 10 апреля.

    Как сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте» 9 апреля, в ближайшую ночь мосты не разведут, так как не поступало на это заявок.

    Фото: скриншот сайта «Мостотрест»
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    Ранее «Мостотрест» опубликовал утвержденный график разводки мостов Петербурга в навигационный период 2024 года. Для мостов на Неве и Малой Неве он начинался с 10 апреля, а кончиться должен 30 ноября, как и обычно. На Большой Невке сезон навигации должен стартовать 20 апреля. Актуальную информацию по разводке мостов можно на сайте «Мостотреста».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото: скриншот сайта «Мостотрест»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Развод мостов
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