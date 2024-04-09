Мосты в Петербурге пока не будут разводить — объясняем, почему

Начало сезона навигации с разводом мостов Петербурга пока откладывается. Стартовать он должен был уже в ночь на 10 апреля.
Как сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте» 9 апреля, в ближайшую ночь мосты не разведут, так как не поступало на это заявок.
Ранее «Мостотрест» опубликовал утвержденный график разводки мостов Петербурга в навигационный период 2024 года. Для мостов на Неве и Малой Неве он начинался с 10 апреля, а кончиться должен 30 ноября, как и обычно. На Большой Невке сезон навигации должен стартовать 20 апреля. Актуальную информацию по разводке мостов можно на сайте «Мостотреста».