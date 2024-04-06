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    «Мостотрест» рассказал, как будет разводить мосты в Петербурге в 2024 году

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    «Мостотрест» 6 апреля опубликовал утвержденный график разводки мостов Петербурга в навигационный период 2024 года. Он может пригодиться жителям и туристам уже в середине недели: навигационный период для разводки мостов на Неве и Малой Неве начнется 10 апреля и продлится до 30 ноября (он таков уже много лет), на Большой Невке — с 20 апреля по 15 ноября. Но когда по факту пойдут суда и разводки станут постоянными — будут смотреть по погоде.

    Есть хорошие новости: в этом году Володарский мост начнут сводить раньше — в 05:30 вместо 05:45. Это означает, что раньше сможет ходить общественный транспорт, связывающий две части района.

    В остальном значимых изменений не предвидится. Как обычно, не планируют разводить мосты по праздникам: в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, с 12 на 13 июня, с 4 на 5 ноября, а также при неподходящей погоде: при сильном ветре или наводнении.

    Смотреть за тем, какие планы у «Мостотреста» на мосты в ближайшую ночь, можно на сайте.

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