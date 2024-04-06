«Мостотрест» рассказал, как будет разводить мосты в Петербурге в 2024 году

«Мостотрест» 6 апреля опубликовал утвержденный график разводки мостов Петербурга в навигационный период 2024 года. Он может пригодиться жителям и туристам уже в середине недели: навигационный период для разводки мостов на Неве и Малой Неве начнется 10 апреля и продлится до 30 ноября (он таков уже много лет), на Большой Невке — с 20 апреля по 15 ноября. Но когда по факту пойдут суда и разводки станут постоянными — будут смотреть по погоде.



Есть хорошие новости: в этом году Володарский мост начнут сводить раньше — в 05:30 вместо 05:45. Это означает, что раньше сможет ходить общественный транспорт, связывающий две части района.