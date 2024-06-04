Путин приехал попрощаться с Артуром Чилингаровым

Гроб с телом полярника и депутата Госдумы Артура Чилингарова утром 4 июня доставили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве. Там состоится церемония прощания, после чего полярника похоронят на Новодевичьем кладбище, передают РИА Новости, RT и другие СМИ.
На прощание с Артуром Чилингаровым приехал президент РФ Владимир Путин, сообщает канал «Вы слушали Маяк». Ранее Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был человеком-легендой и внес огромный научный вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
Чилингаров ушел из жизни 1 июня после продолжительной болезни. Ему было 84 года.
Артур Чилингаров родился в Ленинграде, после начала блокады уехал в Северную Осетию, но учился в родном городе. С 1969 года регулярно отправлялся в экспедиции: Севморпуть, начальник дрейфующей станции, Антарктика, атомоход, перелет на южный полюс на Ил-76 и Ми-26. В 2008 году был удостоен звания Героя России.