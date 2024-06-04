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    ПМЭФ 2024

    Беглов: планировка будущей станции метро «Пулково» уже согласована

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    Документация по планировке территории для размещения будущей станции метро «Пулково» уже подготовлена и согласована. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ сообщил РИА Новости в интервью, которое публикуется 4 июня.

    Продолжение Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково» зафиксировано в Генплане Петербурга. Согласование документации, по словам Беглова, — это первый шаг к проектированию. Этапы строительства будут понятны на дальнейших стадиях проектирования. Есть варианты с участком до станции КВЦ «Экспофорум», а также от КВЦ «Экспофорум» до станции «Технологическая долина». Финансирование на проектирование и строительство заложено в бюджете Петербурга — в адресной инвестиционной программе на 2024–2026 годы.

    «Учитывая важность Технологической долины для страны, будем добиваться федерального участия», — отметил Беглов.

    Транспортная доступность аэропорта Пулково обсуждается несколько лет, рассматривается строительство метро, трамвайной и железнодорожной линий. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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