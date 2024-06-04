Кто и зачем восстанавливает деревянные дома в исторических районах Петербурга

Дача Шварца на Каменном острове. Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





В Павловске воссоздадут с нуля дореволюционный деревянный дом на 1-й Советской, 20 . «Фонтанка» поговорила с инициатором и присмотрелась, кто и как брался за восстановление деревянных зданий за последние 25 лет .

Дореволюционный дух на 1-й Советской

Дом на 1-й Советской, 20, в Павловске до пожара. Фото: nkvlad / форум «Окрестности Петербурга» Поделиться Поделиться





Двухэтажный деревянный жилой дом на 1-й Советской, 20, был разрушен пожаром в мае 2010 года, а после этого — полностью разобран по распоряжению тогда еще КУГИ (комитета по управлению городским имуществом). Сейчас это место представляет собой зеленую лужайку с порослью во дворе нескольких более современных зданий (1962–2004 годов постройки). В КГИОП отмечают, что дом на 1-й Советской не был объектом культурного наследия, однако экспертиза подтвердила его историчность.



В 2021 году земельный участок на месте сгоревшего дома приобрел коренной житель Павловска Евгений Веников, инвестор, который сейчас инициировал реконструкцию исторической постройки. В его же распоряжении был участок на соседней улице по адресу: Толмачёва, 1/9. Там сейчас тоже пустое пространство на месте полностью разобранного в 2010-х дореволюционного деревянного дома. В 2023-м участок на Толмачёва купил Дмитрий Елизаров, предприниматель, житель Павловска, уже известный восстановлением домов и квартир. Он тоже планирует построить утраченное здание заново, сохранив его исторический облик.

Проектную документацию для восстановления дома на 1-й Советской, 20, разрабатывала компания «ГСК-Строй» по заказу Евгения Веникова. Для этого общались с местными старожилами, изучали материалы из городских архивов: фотографии, иконографии, старые карты. Необходимо было соблюсти современные стандарты, связанные в том числе с безопасностью, поэтому несущие конструкции здания уже не будут деревянными, — рассказал «Фонтанке» гендиректор «ГСК Строй» Александр Самойлов.



«По материалам исторической иконографии будут восстановлены объем и конфигурация здания, деревянная отделка фасадов и скатная кровля», — сообщила «Фонтанке» пресс-служба КГИОП.

Проект восстановления дома на 1-й Советской, 20, в Павловске. Фото: ООО «ГСК-Строй» Проект восстановления дома на 1-й Советской, 20, в Павловске. Фото: ООО «ГСК-Строй» Поделиться Поделиться





Внутренняя отделка и интерьеры будут современными.

Пока проект проверили на соответствие петербургскому закону № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия». Участок на 1-й Советской находится в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 42(31)) Пушкинского района. То есть это зона за пределами исторически сложившихся центральных районов Петербурга, которая не содержит объектов культурного наследия, но композиционно связана с ними. Регламент обязывает застройщика сохранять увеличенное расстояние между домами, не строить высокий глухой забор, выбирать скатный тип крыши. Здесь находятся под охраной исторические линии застройки и историческое озеленение, жёстко ограничена этажность зданий.



По словам разработчиков проекта, ему ещё предстоит пройти утверждение в КГА (комитете по градостроительству и архитектуре), экспертизу и получить разрешение на строительство.

«Мы не альтруисты»

Павловчанину Евгению Веникову 40 лет, он собственник строительной компании «Венейоки Строй» и гендиректор агентства недвижимости «Хорошие квартиры».



С его участием в Павловске были восстановлены два исторических дома и построен современный, который постарались гармонично вписать в окружающую среду.

Так, в 2015 году Евгений начинал проект реконструкции деревянного жилого дома XIX века на 1-го Мая, 14, а завершил строительство к 2017 году «Павловск-Стройинвест». Теперь здесь новый двухэтажный дом «Аркадия», внешне неотличимый от оригинала. Хотя сделан он уже не из дерева, а из железобетона, кирпича и вагонки, покрытой противопожарным составом.



Вместе с «Павловск-Стройинвестом» Веников участвовал и в проекте «Ливадия» — это новый четырехэтажный жилой комплекс, который построили в неоклассическом стиле. На этом месте, на Васенко, 15, было деревянное здание, которое в разные годы использовали для разных госучреждений: например, под детский сад и школу милиции. Дата его постройки была неизвестна. В 2013 году деревянное здание демонтировали, в 2016-м завершили строительство нового, из кирпича. Их единственным сходством стал зеленый цвет.

Кроме этого, Веников помогал единомышленнику Евгению Елизарову реконструировать дачу семьи Пуниных (дом Савинской) на Госпитальной, 9/20. Оригинал был построен в 1870-е годы. После капитального ремонта в 1950-х здание лишилось декора, террас и балконов. К 2010-м оно находилось в аварийном состоянии, его расселили. В 2013 начались, а в 2022-м завершились работы по реконструкции дома. При строительстве был усилен фундамент, организована мансарда вместо чердака, восстановлен первоначальный облик объекта, включая весь декор: веранды и террасы, балкон, фризы, наличники. В одной из квартир теперь живет семья Елизарова.

Дача семьи Пуниных на Госпитальной. Фото: предоставлено Дарьей Беленовской Поделиться Поделиться





«В основном в таких случаях я веду работы по проектированию, а реализует это застройщик, и он же продает квартиры в доме. В Пушкинском районе много охранных зон, и я люблю в них работать. Кому-то нравится застраивать Шушары многоэтажками, а мне интересно восстановить историческое здание», — рассказал «Фонтанке» Евгений Веников.



Строительство маленького жилого дома в охраняемой зоне приносит меньшую прибыль, чем возведение многоэтажек, — подчёркивает Веников. Необходимо пройти все те же этапы согласований, обеспечить подключение тех же коммуникаций, вложиться в качественную отделку — а в результате в доме будет всего несколько квартир. Зато такой объект, построенный по строгим правилам, способен привнести в городскую среду нечто культурно значимое.



«В Пушкинском районе много зон, где восстановление исторического здания обязательно, даже если его на участке давно нет. Это деревянные дома, построенные до 1917 года, и здания из других материалов — до 1957 года постройки (это касается зон охраны объектов культурного наследия. — Прим. ред.). В Павловске, в отличие от Пушкина, до войны были в основном деревянные дома, дачи, многие из них утрачены», — говорит Веников.

Восстановление на 1-й Советской он будет проводить вместе с единомышленниками — пока не раскрывается, с кем именно.

Разработчики архитектурно-градостроительного облика отмечают, что со стороны заказчиков заметно неравнодушие к проекту.

«Мы сами не альтруисты, но есть граждане, коренные жители, которые очень переживают за Павловск. Мы не первый объект с ними делаем, и для них важно не просто построить объект, но и сделать так, чтобы потом не было стыдно», — рассказывает гендиректор ООО «ГСК-Строй» Александр Самойлов.



В Пушкине, Парголово, на Каменном

Фонтанка собрала несколько других известных примеров восстановления деревянных зданий в Петербурге.

В Павловске в 2021 году завершили реконструкцию деревянного дома Шнейдер в Песчаном переулке, 9. Оригинал был построен в середине XIX века и имел статус выявленного объекта культурного наследия. В 2016-м его в аварийном состоянии у города купило ООО «Гринпласт». Статус дома был пересмотрен, и в 2017 его снесли. Новую версию построили из кирпича с деревянной отделкой и с пристроенным дополнительным объемом. Сейчас этот дом называется ЖК «Патриот».

Дом Шнейдер в Павловске. Фото: Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





На улице Васенко, 16, в Павловске к 2018 году восстановили деревянный дом Гильдебрандта. Оригинал был построен в 1870-х и неплохо сохранился до наших дней. Чтобы укрепить его, внутри построили железобетонный каркас а снаружи обновили отделку. Вместо чердака оборудовали мансарду. Сейчас это жилой комплекс с пятью квартирами.

Дом Гильдебрандта Фото: Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





В поселке Динамо, на Павловском шоссе, 10а, к 2016 году восстановили из руин усадьбу графини Самойловой. Двухэтажный оригинал с башенками был построен по проекту архитектора Александра Брюллова в первой половине XIX века. Сначала им владела графиня Самойлова, а потом усадьбу выкупил Николай I . После революции здесь было правление колхоза и дом отдыха ученых. В годы оккупации особняк облюбовала испанская дивизия, и во время обстрелов он сильно пострадал. К 2010-м здесь стояли фрагменты кирпичных стен. В 2012 году остатки усадьбы купил гендиректор ЗАО «Меркатор» Евгений Руднев. Во время восстановления здания остатки прежних стен не стали сносить: их укрепили и дополнили утраченной кирпичной кладкой. Остальное было построено из новых материалов. Сейчас собственник использует усадьбу для личных нужд. Вокруг организован парк, где есть пруд, там могут гулять местные жители.

В Пушкине, на Павловском шоссе, 30, в 2014 году воссоздали деревянную дачу Сверчкова (Тами). Трехэтажное историческое здание было построено по проекту архитектора Данини в 1900-х годах. В советское время в нем жили несколько семей. Еще в 1970-х его признали ветхим, в 1990-х — непригодным для проживания. В 2009 году дом получил статус объекта культурного наследия регионального значения. По итогам торгов 2010 года его получила в аварийном состоянии местная строительная компания «Корф». В 2011 году на чердаке здания случился пожар, который повредил стены и перекрытия. После этого руководство «Корф» приняло решение разобрать остатки здания и его флигель. КГИОП зафиксировал факт незаконного сноса, но после переговоров дальнейшие работы согласовал. В ходе восстановления «Корф» не раз штрафовали. Однако в конечном счете и дачу, и флигель компания реконструировала из дерева, используя остатки исторических деревянных конструкций. Визуально они почти идентичны оригиналу.

В Парголово летом 2023 года была завершена реставрация деревянной дачи Шапошниковой на Ломоносова, 80. Оригинал был построен в конце XIX века, в духе русского деревянного зодчества. Центральная часть дома — высотой в два этажа, остальные — одноэтажные. В разное время там были военкомат, поликлиника и квартиры. В 2011 году дом расселили, в 2018 его купил на торгах программист, разработчик кардиологической техники Александр Кормилицын. Как рассказывал сам мужчина в интервью изданию «Собака.ру», при покупке он рассчитывал реконструировать здание для своей семьи, но после экспертизы дом признали выявленным объектом культурного наследия. Это означало, что здание нужно отреставрировать по четкому регламенту. Еще на этапе согласования проекта за ситуацией начали следить градозащитники, которые настаивали на реставрации без разбора конструкций. Однако с помощью экспертиз удалось подтвердить, что многие исторические элементы утрачены или деформированы — и Кормилицыну разрешили разобрать здание, а потом собрать вновь. Фасад был восстановлен по гравюре, найденной в Академии художеств. Кормилицын признавался, что стоимость реставрации превзошла его изначальные ожидания, но он выражал готовность благоустраивать и озеленять территорию вокруг.

Дача Шапошниковой в Парголово, 2022 год. Фото: Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





На Каменном острове еще в 1990-х снесли, а в 2001 году реконструировали деревянную дачу Виноградова (Шварца) и служебный флигель при ней. Оригинал был построен в 1900 году в стиле модерн. Реконструкцию визуально не отличить от первоначальной задумки, но выполнена она из бетона. Во дворе оборудован фонтан. Застройщиком выступало ЗАО «Балтийская коммерция».

Дача Шварца на Каменном острове. Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





Здесь же, на Каменном, на Малой Невки, 12, в 2004 году реконструировали дачу Петровой. Деревянный оригинал был датирован концом XIX века, его спроектировали в духе готической и русской архитектуры. В 1990 здание сильно пострадало от пожара, его пытались отремонтировать, но в 2002 году снесли. Копия исторического здания построена из кирпича ЗАО «Панбалтлес».

Дача Петровой. Фото: Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





На Петроградском острове, на Каменноостровском, 62, в 2008 году воссоздали дачу Воронихина, которая была полностью демонтирована накануне Олимпиады 1980 года. Оригинал был построен из дерева в начале XIX века. За реконструкцию былого величия решил взяться гуманитарный деловой центр «Юна», который арендовал помещения в особняке Игеля по соседству (Каменноостровский, 58–60). Участок для воссоздания был тоже арендован, в 2003 году. В результате появился целый комплекс зданий «Каменноостровская коллекция», в который входят три современных многоэтажных жилых дома, его собственником стала группа «ЛСР». Копия дачи Воронихина тоже появилась, правда, уже не из дерева, а из бетона и сайдинга. Сейчас в доме, согласно данным «Яндекс.Карт», находится представительство Ямало-Ненецкого автономного округа, несколько коммерческих организаций и офис ТСЖ.

Дача Воронихина. Фото: Скриншот с сервиса «Яндекс карты» Поделиться Поделиться





В 2023 году «Фонтанка» обратила внимание, что в Петербурге стали чаще и дороже покупать недвижимость (в том числе историческую) на торгах.

