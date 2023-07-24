В Петербурге стали чаще и дороже покупать недвижимость на торгах

В первом полугодии 2023 года Санкт-Петербург демонстрирует устойчивый рост в сегменте сделок с недвижимостью, значительно опережая по этому показателю Московский регион. Такую информацию привел Российский аукционный дом по итогам работы за полугодие.
По данным РАД, общая сумма заключенных сделок по всей территории РФ составила 43,34 млрд рублей. В Санкт-Петербурге объем продаж за первое полугодие – 5,3 млрд рублей. Продано 608 лотов: материальные и нематериальные активы, реализованные в рамках региональной приватизации, продажи корпоративного, банковского и проблемного имущества, сделки с имуществом частных собственников. В аналогичный период прошлого года было продано на 4,78 млрд рублей.
Если говорить о недвижимости, то ее доля в общей сумме продаж по Санкт-Петербургу составила 93% — 4,94 млрд рублей, что примерно на 20% больше, чем в этот же период прошлого года. За названный период было реализовано 462 лота — количество сделок выросло вдвое.
Основная их масса пришлась на встроенные нежилые помещения, выставленные на продажу по поручению Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. За полгода было реализовано 249 таких объектов на общую сумму 1,44 млрд рублей. Итоговая цена превысила стартовую в 1,2–2 раза, а по ряду лотов — до 3–5 раз.
«Спрос на эти объекты стабилен. Они остаются наиболее востребованным сегментом недвижимости у широкого круга покупателей. В последние год-полтора их преимущественно приобретают в качестве инвестиционного актива: небольшой объем вложений в такие объекты позволяет существенно увеличить их доходность при сдаче в аренду или последующей перепродаже, так как он существенно ниже, чем в жилье», — рассказал Андрей Степаненко, генеральный директор РАД.
Самая крупная сделка в рамках договора с КИО — продажа аварийного нежилого здания площадью 2,4 тыс. кв. метров на набережной Фонтанки (Прядильный пер., 12/163), также известное как Дом Чанжина. Объект был продан с 30-процентным превышением начальной цены — за 156 млн рублей. Новый владелец может приспособить здание под апарт-отель, гостиницу или офис.
«Сам факт продажи этого здания, а особенно то, что оно продано со значительным превышением, говорит о неизменном интересе инвесторов к приобретению исторических объектов в Санкт-Петербурге. Это значит, что в городе удалось создать, с одной стороны, понятный регламент работы с такими зданиями, с другой — город использует оптимальный механизм привлечения инвесторов: через передачу объектов в собственность на торгах. Эти два фактора — возможность приспособления зданий под современное использование и наличие права собственности — обеспечивают сохранение и восстановление исторического архитектурного наследия, а инвесторам гарантируют сохранность сделанных вложений», — продолжил Андрей Степаненко.
По словам гендиректора РАД, показатели продаж в первой половине 2023 года в Санкт-Петербурге свидетельствуют о стабильной ситуации на рынке недвижимости. Судя по торгам РАД, спрос на недвижимость демонстрирует устойчивый рост. Никакой корректировки стоимости квадратного метра коммерческих площадей в сторону снижения не происходит, торгов с дисконтом тоже нет. При этом, как заметил эксперт, Московский регион второй год демонстрирует снижение продаж: в 2022 — на 25%, в первом полугодии 2023 — на 30%.
«В целом по России активность инвесторов сместилась на юг и за Урал, что выглядит логичным с учетом актуальной геополитической ситуации», — рассказал Андрей Степаненко.
АО «Российский аукционный дом», auction-house.ru