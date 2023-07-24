В Петербурге стали чаще и дороже покупать недвижимость на торгах

В первом полугодии 2023 года Санкт-Петербург демонстрирует устойчивый рост в сегменте сделок с недвижимостью, значительно опережая по этому показателю Московский регион. Такую информацию привел Российский аукционный дом по итогам работы за полугодие.



По данным РАД, общая сумма заключенных сделок по всей территории РФ составила 43,34 млрд рублей. В Санкт-Петербурге объем продаж за первое полугодие – 5,3 млрд рублей. Продано 608 лотов: материальные и нематериальные активы, реализованные в рамках региональной приватизации, продажи корпоративного, банковского и проблемного имущества, сделки с имуществом частных собственников. В аналогичный период прошлого года было продано на 4,78 млрд рублей.



Если говорить о недвижимости, то ее доля в общей сумме продаж по Санкт-Петербургу составила 93% — 4,94 млрд рублей, что примерно на 20% больше, чем в этот же период прошлого года. За названный период было реализовано 462 лота — количество сделок выросло вдвое.



Основная их масса пришлась на встроенные нежилые помещения, выставленные на продажу по поручению Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. За полгода было реализовано 249 таких объектов на общую сумму 1,44 млрд рублей. Итоговая цена превысила стартовую в 1,2–2 раза, а по ряду лотов — до 3–5 раз.