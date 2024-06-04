Успейте зарядить гаджеты: в Пушкинском районе анонсировали перебои с электричеством

Часть домов в посёлке Александровская останутся без света 4 июня. Об этом предупреждают в администрации Пушкинского района Петербурга.



Как уточнили в администрации со ссылкой на «Россети Ленэнерго», во вторник на трансформаторной подстанции проводят аварийные работы. С полудня и до пяти часов вечера это будет влиять на подачу электроэнергии.



Без электричества на 2–3 часа рискуют остаться дома в посёлке Александровская в Краснофлотском и Рехколовском переулках, на Рехколовском шоссе, 2-й линии, а также на улице Новые Места.

