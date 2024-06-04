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    В Шушарах хотят создать кластер для китайских промышленников

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    На новой площадке особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в Шушарах может быть создан кластер для китайских промышленников. Об этом в преддверии ПМЭФ губернатор города Александр Беглов рассказал в интервью РИА Новости, фрагменты которого агентство публикует 4 июня.

    «Находимся в активном диалоге с азиатскими партнерами», — сообщил Беглов и в качестве примера назвал идею создания кластера.

    «Востребованными отраслями для инвестиций из Китая могут стать фармацевтика и производство высокотехнологичного оборудования», — отметил губернатор.

    По его словам, интерес иностранных инвесторов к Северной столице сохраняется. Так, после саммита Россия — Африка удалось наладить контакты с африканскими странами.

    «Обсуждаем с белорусской стороной капиталовложения в значимые инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга и СЗФО», — также рассказал Беглов.

    «Совместные проекты могут и должны усилить позиции Петербурга, прежде всего, в транспорте и передовых отраслях промышленности — тех, которые наш президент называет сквозными», — добавил он.

    Петербургский международный экономический форум проводится в этом году с 5 по 8 июня.

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