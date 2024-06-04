В Шушарах хотят создать кластер для китайских промышленников

На новой площадке особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в Шушарах может быть создан кластер для китайских промышленников. Об этом в преддверии ПМЭФ губернатор города Александр Беглов рассказал в интервью РИА Новости, фрагменты которого агентство публикует 4 июня.



«Находимся в активном диалоге с азиатскими партнерами», — сообщил Беглов и в качестве примера назвал идею создания кластера.



«Востребованными отраслями для инвестиций из Китая могут стать фармацевтика и производство высокотехнологичного оборудования», — отметил губернатор.

