В Шушарах хотят создать кластер для китайских промышленников

На новой площадке особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в Шушарах может быть создан кластер для китайских промышленников. Об этом в преддверии ПМЭФ губернатор города Александр Беглов рассказал в интервью РИА Новости, фрагменты которого агентство публикует 4 июня.
«Находимся в активном диалоге с азиатскими партнерами», — сообщил Беглов и в качестве примера назвал идею создания кластера.
«Востребованными отраслями для инвестиций из Китая могут стать фармацевтика и производство высокотехнологичного оборудования», — отметил губернатор.
По его словам, интерес иностранных инвесторов к Северной столице сохраняется. Так, после саммита Россия — Африка удалось наладить контакты с африканскими странами.
«Обсуждаем с белорусской стороной капиталовложения в значимые инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга и СЗФО», — также рассказал Беглов.
«Совместные проекты могут и должны усилить позиции Петербурга, прежде всего, в транспорте и передовых отраслях промышленности — тех, которые наш президент называет сквозными», — добавил он.
Петербургский международный экономический форум проводится в этом году с 5 по 8 июня.