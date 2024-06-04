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    В Петербурге задержан фанат Гитлера с приглашением на Украину и инструкцией по пересечению границы

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    На интересного петербуржца вышли сотрудники Центра «Э» в результате расследования их коллегами дела о самоуправстве. Дома у подозреваемого нашли целую нацистскую экспозицию. Подробности стали известны «Фонтанке» 4 июня.

    В последний день мая в полицию с заявлением обратился некий гражданин, который сообщил, что его знакомый Владислав год назад на улице Коммуны избил его, распылил баллончик и потребовал вернуть ему 31 тысячу рублей долга. По данному факту в УМВД по Красногвардейскому району было возбуждено уголовное дело о самоуправстве.

    3 июня Влад был задержан сотрудниками Центра «Э» и УФСБ. Установлено, что 31 мая 26-летний житель Пушкина пытался пересечь границу в районе Светогорска. Молодой человек был задержан, получил уголовное дело и подписал обязательство о явке.

    В квартире у Владислава прошел обыск. Силовики изъяли у него тактический нож, три солдатские книжки вермахта, каску и ремень со свастикой, монеты с портретом Гитлера, пилотку с нацистской эмблемой, украинские шевроны, пошаговую инструкцию по пересечению границы, приглашение на Украину от некоего Богдана Золотого и так далее.

    Молодой человек процессуально задержан.

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