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    Курсант Можайки перед смертью был избит в баре «Сплетни». Отец попросил провести экспертизу

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    Курсант четвертого курса Военно-космической академии имени Можайского, тело которого нашли в квартире на проспекте Авиаконструкторов, был избит перед смертью. Об этом «Фонтанке» сообщила девушка молодого человека. В конце мая он устроился работать в бар Анны Асти «Сплетни» на Конюшенной площади, где и получил повреждения.

    Молодой человек присылал своей девушке видео, на которых демонстрирует разбитый нос. Также курсант попросил подругу купить мазь. После смены в баре его обнаружил мертвым сокурсник, с которым они вместе снимали квартиру.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, отец курсанта написал заявление в 86-й отдел полиции. В нём мужчина попросил провести судебно-медицинскую экспертизу и расследование смерти сына. Он также считает, что его сын умер в результате избиения.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что, по словам друзей, 21-летний курсант ходил в качалку и принимал гормоны роста мышечной массы. Товарищи предположили, что у него могло не выдержать сердце.

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