Курсант Можайки перед смертью был избит в баре «Сплетни». Отец попросил провести экспертизу

Курсант четвертого курса Военно-космической академии имени Можайского, тело которого нашли в квартире на проспекте Авиаконструкторов, был избит перед смертью. Об этом «Фонтанке» сообщила девушка молодого человека. В конце мая он устроился работать в бар Анны Асти «Сплетни» на Конюшенной площади, где и получил повреждения.
Молодой человек присылал своей девушке видео, на которых демонстрирует разбитый нос. Также курсант попросил подругу купить мазь. После смены в баре его обнаружил мертвым сокурсник, с которым они вместе снимали квартиру.
Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, отец курсанта написал заявление в
Ранее «Фонтанка» сообщала, что, по словам друзей,