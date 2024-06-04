Курсант Можайки перед смертью был избит в баре «Сплетни». Отец попросил провести экспертизу

Курсант четвертого курса Военно-космической академии имени Можайского, тело которого нашли в квартире на проспекте Авиаконструкторов, был избит перед смертью. Об этом «Фонтанке» сообщила девушка молодого человека. В конце мая он устроился работать в бар Анны Асти «Сплетни» на Конюшенной площади, где и получил повреждения.



Молодой человек присылал своей девушке видео, на которых демонстрирует разбитый нос. Также курсант попросил подругу купить мазь. После смены в баре его обнаружил мертвым сокурсник, с которым они вместе снимали квартиру.

