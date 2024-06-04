«Начинать с 30 лет». Кардиолог дала советы, как правильно мерить давление дома и в офисе, и ответила на 5 важных вопросов

Начинать мерить давление постоянно нужно уже с 30 лет Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Проблемы с сердцем часто становятся поводом для обращения к врачу: никому не хочется оказаться в больнице с инфарктом. И у тех, кто сталкивается с ними нечасто, возникает немало вопросов, начиная с самых простых. Например, с какими симптомами надо идти к кардиологу и что показывает ЭКГ.



Врач-кардиолог НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в постоянной рубрике «Доктора Питера» в видео отвечает на пять вопросов, которые часто задают пациенты.



Анна Сиверина, кардиолог, к. м. н., научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и ревматологии НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Самые частые заболевания сердца?

С какими жалобами чаще всего приходят пациенты и на какие точно надо обратить внимание?

ЭКГ — информативное исследование? И что показывает?

Как правильно контролировать давление?

Как самостоятельно понять, что надо обратиться к кардиологу?

Инфаркты молодеют — Чаще всего люди страдают ишемической болезнью сердца, причем проявления ее бывают самыми разными. При недостаточном лечении или неадекватном подборе терапии стабильная стенокардия может дестабилизироваться и приводить даже к развитию острого инфаркта миокарда.

Еще одна распространенная проблема — гипертоническая болезнь. Если ее не лечить или лечить некорректно, то это может приводить к развитию гипертонических кризов, которые, в свою очередь, приводят к осложнениям, таким как развитие транзиторной ишемической атаки и острого нарушения мозгового кровообращения.



Важно, что сейчас отмечается значительное омоложение как гипертонической болезни, так и ишемической болезни сердца. Поэтому пациенты сейчас более молодые, чуть старше 30 лет, у них порой встречаются такие осложнения, как инфаркт миокарда.

Самые частые жалобы Наиболее часто пациенты говорят о повышении артериального давления, которое, конечно, сопровождается жалобами на слабость, головокружение, нестойкость походки. На это нужно обращать внимание.

Вторые по частоте обращений — нарушения сердечного ритма. Пациенты жалуются на перебои, замирание в области сердца. В таких случаях часто диагностируется нарушение сердечного ритма и проводимости.



Третьи по частоте жалобы — на дискомфорт, одышку или боли в сердце, которые возникают, как правило, на фоне физической нагрузки и проходят в покое.

Важно всегда ориентироваться на собственное самочувствие. При появлении похожих симптомов надо незамедлительно обратиться к кардиологу, пройти обследование и не игнорировать регулярную диспансеризацию. Она позволяет на раннем этапе диагностировать большое количество заболеваний и, соответственно, предотвратить развитие осложнений, инфарктов, инсультов.



Что покажет ЭКГ Электрокардиограмма — информативное исследование, которое позволяет оценить нарушение сердечного ритма и проводимости и на ранних этапах диагностировать многие заболевания сердца. Этот распространенный метод доступен для каждого пациента. Как правило, по данным ЭКГ диагностируют:

различные нарушения ритма, то есть аритмии;

нарушения проводимости, блокады;

нарушения реполяризации миокарда;

нестабильные формы ишемической болезни, такие как нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда;

гипертрофию левого желудочка;

различные кардиомиопатии.

Как правильно измерять давление Контроль артериального давления нужно вести фактически уже с 30 лет. Измерять его нужно правильно: в помещении, где не душно и не холодно, через 30 минут после физической активности, курения и приема пищи.

Пациент должен выбрать удобное положение: сидя на стуле, с опорой для спины, ноги должны находиться на полу, рука с манжетой — на уровне сердца и лежать на столе.

Измерять артериальное давление в домашних условиях необходимо два раза с интервалом в минуту и по результатам выбирать среднее значение артериального давления.



Если пациент отмечает ухудшение самочувствия, то для более точных цифр артериального давления необходимо трехкратное измерение с интервалом в 1 минуту и выбор среднего значения.

Если давление сильно упало По словам кардиолога Анны Кореневич, есть люди, которые живут с артериальным давлением 90/60 и ничего особо плохого не ощущают — для них это норма. Если же у вас обычно 120/90 или слегка повышенное давление, которое вдруг резко упало, помощь нужна, но не всегда.



Анна Кореневич, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

— Если у вас давление снизилось до 90/60 и при этом хорошее самочувствие, дополнительно ничего делать не надо. Это не опасное артериальное давление. <…> Если вы чувствуете себя не очень хорошо при этом давлении, появилось головокружение, потливость, слабость, возможно, даже тошнота, тогда на эту ситуацию стоит обращать внимание, — рассказала Анна Кореневич.

Как отметила доктор, таблеток для повышения давления нет. А самопомощь в таких ситуациях заключается в весьма простых действиях. Итак, что можно сделать.

Самое первое — лечь таким образом, чтобы ноги были чуть выше головы. Можно, например, положить под них подушку. Пить жидкость — воду, чай, молодым можно и кофе. По словам кардиолога, дополнительное питье не стоит давать тем, кто уже страдает отеками и одышкой — при сердечной недостаточности, тяжелых пороках сердца, после инфаркта. Съесть что-нибудь соленое, чтобы задержать жидкость в организме, — кусочек соленого огурца или селедки. Побольше отдыхать.

А если давление, наоборот, резко поднялось? По словам доктора, внезапный подъем артериального давления многих пугает, но бояться его не стоит — инфарктом или инсультом это, как правило, не грозит. Более опасным состоянием кардиологи считают длительное повышение давления — на протяжении нескольких месяцев и даже лет.



В подавляющем большинстве случаев внезапный скачок давления вызван психоэмоциональным напряжением. Поэтому главный способ помочь себе — как можно быстрее успокоиться. Например, может помочь горячая ванночка для ног или прогулка в быстром темпе.

