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    В Петербурге продолжается сезон слётков: городские птенцы учатся летать

    2010
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    В Санкт-Петербурге продолжается сезон размножения птиц, и в городских парках, садах, скверах и дворах жители могут встретить так называемых слётков — птенцов, недавно покинувших гнездо и еще не научившихся летать. Об этом 4 июня напоминает Комитет по природопользованию.

    У слётков короткие крылышки, хвостик и рыхлое оперение — определить их не составит труда. В помощи человека они не нуждаются, поскольку эти птенцы не выпали из гнезда, а родители еще заботятся о них. Слётков нельзя трогать или забирать домой: такие действия могу привести к их гибели, сообщает глава отдела по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Николай Ахматович.

    Специалист советует при встрече со слётком на проезжей части или в ситуации, когда птенцу угрожает опасность, осторожно направить того к безопасному месту — кустам или траве.

    Ранее птенца самой редкой и самой большой совы в мире (с размахом крыльев до 190 см) обнаружили в Норском заповеднике Приамурья.

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