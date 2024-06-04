В Петербурге продолжается сезон слётков: городские птенцы учатся летать

В Санкт-Петербурге продолжается сезон размножения птиц, и в городских парках, садах, скверах и дворах жители могут встретить так называемых слётков — птенцов, недавно покинувших гнездо и еще не научившихся летать. Об этом 4 июня напоминает Комитет по природопользованию.

У слётков короткие крылышки, хвостик и рыхлое оперение — определить их не составит труда. В помощи человека они не нуждаются, поскольку эти птенцы не выпали из гнезда, а родители еще заботятся о них. Слётков нельзя трогать или забирать домой: такие действия могу привести к их гибели, сообщает глава отдела по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Николай Ахматович.