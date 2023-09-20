Выборы и ожидания. В Петербурге представили бюджет города на 2024 год

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





2024 год для Петербурга, если судить по проекту бюджета, станет этаким в меру прокачанным 2023-м. Вроде, все будет получше, чем сейчас, но при планировании будто руководствовались принципом «слишком хорошо — тоже плохо». Ну, и главные хиты пока не звучат.



Проект бюджета в общих чертах представили журналистам на встрече с вице-губернатором Алексеем Корабельниковым 20 сентября. Вечером того же дня документ опубликовали на сайтах Смольного.



Доходы

С доходами бюджета как будто все ровно. В проект на 2024 год заложили 1,169 трлн рублей (в году 2023-м ожидают 1,093 трлн). Как обычно, главные поставщики денег — сами горожане (на НДФЛ приходится около 459 млрд) и бизнес (налог на прибыль организаций — 416 млрд), по обеим статьям ожидается рост к текущему году.



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В случае с налогом на прибыль, что характерно, планируется рост по поступлениям от бывших участников консолидированных налоговых групп. Напомним, главной КГН для Петербурга являлась группа Газпрома, переехавшего в город, однако обещанный профит от этого переезда оказался разрушен с упразднением самого института КГН. С 2023 года поступления от таких «рассеянных» по России предприятий распределяются между регионами по особой формуле. Для сравнения: в 2022 Петербург получил от КГН 232 млрд рублей (не только от Газпрома, но в основном от него); а в 2023 году сумма от бывшей КГН уже упала до расчетных 82 млрд. На следующий год план — 101 млрд рублей, но вице-губернатор Алексей Корабельников отметил, что это многофакторная оценка: на положение вещей влияет само состояние этих крупных налогоплательщиков; наполнение общего котла; порядок зачисления в региональные бюджеты. Так что итоговая сумма может отличаться от прогнозной.



В целом в Смольном уверены, что именно налог на прибыль при поступательном развитии экономики станет лидером в доходной части бюджета, опередив НДФЛ. Пока этого удалось достичь только в 2022 году, но это, как отметил Корабельников, была не системная, а конъюнктурная история (видимо, речь о том, что именно в этот краткий период Газпром уже был в Петербурге и еще был КГН)



Еще один резонансный момент — налог на имущество. «Фонтанка» писала, какой эффект вызвала массовая переоценка кадастровой стоимости недвижимости, от которой считают отчисления за нее: цена выросла в полтора-два раза. Часть бизнеса уже посчитала эти цифры несправедливыми и собирается оспаривать их в суде. Алексей Корабельников как раз удивительными их не считает, так как кадастровая стоимость должна соответствовать рыночной, хотя согласился, что если рост составляет 7–10 раз, надо отдельно разбираться. При этом он подчеркнул: если собственник объекта готов подтвердить, что он на самом деле не может сдавать его по тем ставкам, которые заложены в оценку — их можно пересмотреть через суд.



Одновременно город намерен сохранить саму ставку налога на уровне 1,5%, а не повышать до 2%, как предполагалось ранее. И в проекте бюджета-2024 никакого опережающего роста поступлений от налога на имущество не заложено. «Исходим из того, что они останутся на уровне 2023 года», — подтвердил Корабельников. Примерно так и получается: налоги на имущество физлиц — 6,3 млрд (в 2023-м — 6 млрд), на имущество организаций — 53 млрд (50 млрд).



Расходы

Общие расходы в проекте бюджета — 1,298 трлн рублей (в 2023 — 1,202 трлн). В Смольном упирают на то, что четверть всех трат — так называемые расходы развития. Соотношение между ними и текущими колеблется год от года, но для обычных горожан более принципиально распределение средств по направлениям. В правительстве считают по госпрограммам, и крупнейшими станут транспортная система (284 млрд рублей), образование (280 млрд рублей), здравоохранение (191 млрд) и социальная поддержка (132 млрд). Более подробно — на слайдах.



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Из актуального: 3 млрд заложено на прямую социальную поддержку за счет выплат тем, кто подписывает контракт на военную службу и отправляется в зону боевых действий, и их семьям. Но поддержка этим не ограничивается, деньги рассеяны и по другим статьям, вроде бесплатного проезда и школьных обедов для детей военнослужащих.



Судя по опыту прошлых лет, эти видимые расходы — лишь малая часть того, что город тратит на различные связанные с боевыми действиями статьи. Большая часть денег упакована в резервный фонд, который на 2024 год запланирован в размере 50 млрд (как и в этом году). Что оттуда идет на закупки для фронта, что — на восстановление Мариуполя, никто не скажет: Корабельников прямо заявил, что он не уполномочен раскрывать содержание закрытых постановлений. Но для понимания, в отчете о бюджете 2022 года все расходы на СВО, включая и Мариуполь, оценивались в 13 млрд.



В случае с транспортом, как обычно, главные статьи расходов — это субсидии перевозчикам за то, что они возят пассажиров по льготным тарифам, и закупка подвижного состава. В первом случае интересно, исходя из какого тарифа на проезд город считает свой вклад в экономику метрополитена, Пассажиравтотранса и Горэлектротранса. Алексей Корабельников пояснил: предполагается, что цены на проезд вырастут на 4,9% — то есть на уровень инфляции.



Во втором все тоже стабильно: город обложился долгосрочными контрактами на закупку и вагонов метро, и наземного транспорта, буквально только что их список пополнился 9-миллиардным лизинговым аукционом Пассажиравтотранса на 350 автобусов. Так что в рамках этих договоров технику продолжат поставлять, и даже в части контракта на ретротрамваи никаких изменений пока нет, даром что в город пока поставили лишь один из 54 законтрактованных на 2023 год. Из нового — электробусы: вероятно, их тоже будут закупать в лизинг, так как на 2024 год заложено около миллиарда на приобретение 100 машин, а они, как известно, не могут стоить 10 млн.



В энергетике не просматривается денег на выкуп «Теплосети Санкт-Петербурга». Окончание этой многолетней эпопеи анонсировал на 2024 год губернатор, но Корабельников пояснил: приобрести нужное число акций у газпромовской ТГК-1 может за счет собственных средств ГУП «ТЭК», которому и самому предстоит переодеться в акционерное общество. А вот уже потом на реконструкцию ветхих труб «Теплосети» (для чего город и хочет получить контроль над компанией) придется вкладываться из бюджета.



В жилищной сфере бросается в глаза очень значительная субсидия из бюджета на капремонт — 8,5 млрд рублей. Это много, но и взносы с населения, вероятно вырастут — на уровень инфляции.



Комитет по благоустройству закупает уборочной техники на 3,8 млрд рублей: в 2024 году предстоит провести реформу, аналогичную той, что прошла в содержании дворов — дорожные предприятия превратятся в ГБУ и станут получать контракты без конкуренции. Но для этого им нужна техника и в идеале по 3 человека на машину — «Фонтанка» рассказывала, что насчет этой идиллии пока многовато сомнений. На 10 млрд — до 23 млрд рублей — по сравнению с 2023 годом растут и расходы, собственно, на содержание дорог.



Комитет по промышленности «пробил» в бюджете 240 млн рублей субсидий работодателям, которые нанимают сотрудников в других регионах и снимают им жилье. О других мерах поддержки производства — читайте в интервью вице-губернатора Кирилла Полякова.



Расходы на ремонт дорог не изменились — 11,2 млрд рублей, а на капремонт — даже сократились (4 млрд в 2023-м против 2,2 млрд — в 2024-м), это может измениться при обсуждении проекта бюджета. На уровне 4 млрд остался и ремонт трамвайных путей.



Из интересного — замаячили выборы, в проекте городскому избиркому выделяют на их проведение 1,6 млрд рублей. Выбирать, напомним, предстоит и президента, и губернатора, «Фонтанка» писала, что «сбор позитива» уже вовсю идет.



Стройка

Адресная инвестиционная программа — это средства на строительство новых и реконструкцию старых объектов. Здесь тоже рост, но незначительный: в 2023 году около 200 млрд рублей, в 2024 — 208 млрд. Со стороны все выглядит так, будто город притих в ожидании инвестиционного прорыва, но гадает, будет ли он.



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На строительство метро закладывают те же 30 млрд, что в 2023; сколько освоит «Метрострой Северной столицы» — покажет время, но понятно, что программа максимум по сдаче объектов — это 4 станции, давно обещанные в 2024 году: «Горный институт», «Театральная» (на прогон), «Казаковская» и «Путиловская». Параллельно будут рыть тоннель в сторону «Каменки» и проектировать другие линии, но уже известно, что ее введут разве что в 2027 году, так что пара лет без перерезания ленточек будут городу обеспечены. Накануне стало известно, что совет директоров «Метростроя Северной столицы» рассмотрит вопрос о смене гендиректора: такое уже бывало, когда возникали вопросы к темпам строительства.



Наземные мега-объекты тоже пока только на бумаге. Широтная магистраль с мостом через Неву в АИП не просматривается, город лишь подготавливает территорию под стройку за свой счет. То же самое относится к высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом: уже и терминал в генплан включают, и землю изымают, и расходы называют — но полноценной стройки нет. В обоих случаях, если судить по словам Корабельникова, предстоит определить финансовую модель и степень участия федерального и регионального бюджетов.



Насчет Большого Смоленского моста, ясности тоже не появилось. Он лежал в бюджете 2023 года огромными миллиардами, и от него, как от мертвого кита, откусывали все объекты, на которые не хватало средств в АИП. Все потому, что строительство не началось; работы обещали открыть до конца года, но сколько по факту будут осваивать в 2024 году, только предстоит определить. Ну и подавно в программе нет даже следов громких проектов, вокруг которых уже ломают копья, вроде магистралей М-7 или М-49, — потому что ничего, кроме соглашений о намерениях с потенциальными концессионерами, город не подписывал.



В целом, все адреса на 2023–2025 годы содержатся в постановлении правительства о пообъектном распределении средств в 2023–2025 годах; когда бюджет-2024 примут, постановление скорректируют. Но Алексей Корабельников согласился, что ждать там каких-то резонансных новостей пока причин нет; по его словам, неплохие результаты показывают строители социальных объектов, и речь скорее может идти о том, что их сдача будет сдвигаться на более ранний срок.

