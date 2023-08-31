В бюджет Петербурга не заложили денег на трассу М-7. Зеленые насаждения обещают не трогать

В бюджете Петербурга на три года не заложено средств на строительство трассы М-7. Об этом в ходе нулевых чтений бюджета 31 августа рассказал глава комитета по инвестициям Иван Складчиков.



Чиновник напомнил, что соглашение о намерениях между Смольным и ВТБ по поводу этого объекта, подписанное на ПМЭФ-2023, не влечет юридических или финансовых обязательств сторон.



По словам Складчикова, технические решения по строительству будут обсуждаться, проходя все положенные согласования и общественные слушания. Сама магистраль должна пройти в полосе отвода железной дороги, затрагивать зеленые насаждения общего пользования не планируется.

