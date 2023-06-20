Эстакада над Удельным парком: за и против

В Удельном парке появились листовки с призывом подписываться под петицией против строительства магистрали М-7, которая должна пройти над зеленым пространством в виде эстакады. Проект планируется реализовать на основании государственно-частного партнерства. Трасса будет платной. Однако каких-либо сроков пока нет. Обещают лишь, что это случится быстрее, нежели идет обсуждение, тянущееся с середины 1960-х годов. «Фонтанка» рассказывает, есть ли перспектива у данной инициативы и почему немало тех, кто против.
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