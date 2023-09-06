Не индексировать невозможно. В Смольном рассказали о росте взносов на капремонт

Власти Петербурга прорабатывают вопрос повышения взносов на капитальный ремонт домов. Нынешний тариф они считают экономически неоправданным.
О планах рассказа 6 сентября на пресс-конференции в «Интерфаксе» глава жилищного комитета Олег Зотов. «Прорабатываем возможность индексации взноса на уровень роста потребительских цен — 4,5 процента. Решение не принято, — рассказал он. — Тот уровень экономически обоснованного тарифа совершенно неприемлем. Это очевидно. Не индексировать из-за роста стоимости материалов не представляется возможным. После тщательной проработки решение будет принято».
«Фонтанка» подробно рассказывала, как в жилищном блоке оценивают отставание по многолетней программе капремонта и его причины. Один из факторов — радикальное отставание действующего тарифа от экономически обоснованного. Сейчас за квадратный метр жители платят 12–13 рублей, тогда как обоснованный оценивается в 36 рублей.