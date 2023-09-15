Петербургский «Пассажиравтотранс» закупает в лизинг еще 350 автобусов за 9 млрд

Петербургский «Пассажираавтотранс» объявил аукцион на закупку 348 автобусов большого класса. Их ждут в ближайшие полгода.



Документация опубликована 15 сентября, максимальная стоимость — 9 млрд рублей. Подвижной состав закупают в лизинг, то есть поставщиком будет не сам производитель. Срок поставки — до 29 февраля 2024 года.

В общих чертах, это должен быть односекционный, двухосный, трёхдверный автобус со 100-процентно низким полом. Двигатель — дизельный, экологический класс не ниже ЕВРО-5. Среди требований — автоматическая коробка передач и аппарель для входа и выхода инвалидов на колясках. Вместимость каждого — не менее 97 человек, 26 сидячих мест. Длина автобуса — не более 12,5 метров, ширина — 2,55 метра, высота — 3,4 метра.