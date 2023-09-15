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    Петербургский «Пассажиравтотранс» закупает в лизинг еще 350 автобусов за 9 млрд

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    Петербургский «Пассажираавтотранс» объявил аукцион на закупку 348 автобусов большого класса. Их ждут в ближайшие полгода.

    Документация опубликована 15 сентября, максимальная стоимость — 9 млрд рублей. Подвижной состав закупают в лизинг, то есть поставщиком будет не сам производитель. Срок поставки — до 29 февраля 2024 года.

    В общих чертах, это должен быть односекционный, двухосный, трёхдверный автобус со 100-процентно низким полом. Двигатель — дизельный, экологический класс не ниже ЕВРО-5. Среди требований — автоматическая коробка передач и аппарель для входа и выхода инвалидов на колясках. Вместимость каждого — не менее 97 человек, 26 сидячих мест. Длина автобуса — не более 12,5 метров, ширина — 2,55 метра, высота — 3,4 метра.

    «Система охлаждения двигателя — принудительная жидкостная с насосом центробежного типа», — говорится в техзадании, и тут же идет уточнение: «Трассировка шлангов, патрубков и трубопроводов системы охлаждения должна исключать их непосредственное касание между собой, каркасом кузова, узлами и деталями, расположенными в непосредственной близости от трассы прокладки, с патрубками, шлангами, трубками других систем автобуса».

    Напомним, именно утечка из системы охлаждения с гидроприводом стала причиной нескольких возгораний на городских автобусах, последним сгорел как раз МАЗ «Пассажиравтотранса». В конце августа в городе презентовали новую модель Volgabus, у которой вместо этого установлена кассета с несколькими электровентиляторами.

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