В Петербурге презентовали новый автобус для городских перевозчиков. Гореть не должен

В Петербурге представители Смольного и производитель презентовали новую модель пассажирского автобуса Volgabus 527004. Главная изюминка — отсутствие многострадального гидропривода вентилятора для двигателя.
По данным «Фонтанки», речь о 12-метровом низкопольном автобусе большого класса. Система охлаждения двигателя представляет собой несколько электровентиляторов вместо вентилятора с гидроприводом. Кассета электровентиляторов управляется с помощью программного обеспечения.
«Фонтанка.ру»
Напомним, за год в Петербурге сгорели 13 автобусов, в части из них проблемным элементом оказался гидропривод вентилятора. Последним оказался МАЗ «Пассажиравтотранса», после чего предприятие сняло с маршрутов 137 автобусов производителя. До этого так же поступили с партией Volgabus.