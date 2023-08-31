    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    4 м/с, вос

    755мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.93eur104.45

    В Петербурге презентовали новый автобус для городских перевозчиков. Гореть не должен

    1290
    10 комментариев

    В Петербурге представители Смольного и производитель презентовали новую модель пассажирского автобуса Volgabus 527004. Главная изюминка — отсутствие многострадального гидропривода вентилятора для двигателя.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Фонтанки», речь о 12-метровом низкопольном автобусе большого класса. Система охлаждения двигателя представляет собой несколько электровентиляторов вместо вентилятора с гидроприводом. Кассета электровентиляторов управляется с помощью программного обеспечения.

    «Фонтанка.ру»

    Напомним, за год в Петербурге сгорели 13 автобусов, в части из них проблемным элементом оказался гидропривод вентилятора. Последним оказался МАЗ «Пассажиравтотранса», после чего предприятие сняло с маршрутов 137 автобусов производителя. До этого так же поступили с партией Volgabus.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК8
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close