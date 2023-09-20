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    Четыре высокоскоростные магистрали обойдутся бюджету России почти в 11 трлн рублей

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    Сеть высокоскоростных магистралей, которую предложил создать Владимир Путин, обойдется бюджету в 10,8 трлн рублей. Такие данные привел «Коммерсант» 20 сентября со ссылкой на презентацию правительства о стратегии развития инфраструктуры до 2030 года.

    Так, уже запланированная ВСМ между Петербургом и Москвой будет стоить примерно 1,7 трлн рублей, по времени – чуть больше 2 часов в пути. Магистраль «Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер» оценивается в 3,2 трлн, время в пути между конечными пунктами – до 7 часов 50 минут. Магистраль в направлении «Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург» обойдется в 4 трлн, время пути составит около 6 часов 36 минут. А маршрут «Москва – Смоленск – Минск» оценивают в 1,9 трлн рублей, время в пути – до 3 часов 4 минут.

    Ожидаемый пассажиропоток на ВСМ – 64,7 млн человек в год. Но эти расчеты не точные, отмечает «Коммерсант».

    Ранее стало известно, что высокоскоростную магистраль между Петербургом и Москвой ориентировочно достроят и запустят в 2028 году. Что еще известно о большом проекте, читайте в материале «Фонтанки».

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