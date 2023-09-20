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    В «Метрострое Северной столицы» готовятся к смене директора

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    В «Метрострое Северной столицы» уже до конца недели могут сменить генерального директора. Именно эта компания является генеральным подрядчиком по строительству подземки в Петербурге.

    По данным «Фонтанки», вопрос о смене директора включен повестку ближайшего заседания совета директоров. Оно должно состояться в пятницу, 22 сентября. В качестве вероятного кандидата на эту должность называется недавно назначенный из дирекции транспортного строительства заместитель Дмитрий Васильев.

    Если смена руководителя произойдет, она станет уже второй за короткое время. Напомним, Владимир Шмидт покинул кресло директора в конце 2022 года, его место занял Кирилл Петров, который и управляет компанией на данный момент. Сам Шмидт ушел в комитет по транспорту.

    Предыдущая перестановка происходила на фоне недовольства КРТИ темпами строительства метро. Комитет призывал ввести персональную ответственность директора генподрядчика за ввод обещанных в 2024 году станций — «Горного института», «Театральной» (на прогон), «Казаковской» и «Путиловской». Недавно выяснилось, что как минимум финансирование их продлится и в 2025 году. Подробнее о ходе стройки читайте на «Фонтанке».

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