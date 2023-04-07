Рокировка произошла. Экс-директор нового «Метростроя» назначен в Смольный

Бывший гендиректор «Метростроя Северной столицы» Владимир Шмидт перешел на работу в Смольный. Он назначен заместителем председателя комитета по транспорту.



По данным «Фонтанки», назначение было согласовано накануне. В комитете Шмидт будет курировать вопросы инфраструктуры – от строительства до адресной инвестпрограммы.



Ранее Владимир Шмидт уже работал в Смольном, занимая должность зампредседателя КРТИ. После этого несколько лет возглавлял мостостроительную компанию «Пилон», а затем стал гендиректором «Метростроя Северной столицы» – нового генподрядчика города по строительству подземки. Спустя год, в конце 2022 года он оставил эту должность. На его место был назначен Кирилл Петров.

