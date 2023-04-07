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    Рокировка произошла. Экс-директор нового «Метростроя» назначен в Смольный

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    Бывший гендиректор «Метростроя Северной столицы» Владимир Шмидт перешел на работу в Смольный. Он назначен заместителем председателя комитета по транспорту.

    По данным «Фонтанки», назначение было согласовано накануне. В комитете Шмидт будет курировать вопросы инфраструктуры – от строительства до адресной инвестпрограммы.

    Ранее Владимир Шмидт уже работал в Смольном, занимая должность зампредседателя КРТИ. После этого несколько лет возглавлял мостостроительную компанию «Пилон», а затем стал гендиректором «Метростроя Северной столицы» – нового генподрядчика города по строительству подземки. Спустя год, в конце 2022 года он оставил эту должность. На его место был назначен Кирилл Петров.

    Одновременно с назначением Шмидта в комтранс идет обратная перестановка из городской администрации в МССС. Замдиректора смольнинской дирекции транспортного строительства Дмитрий Васильев должен стать исполнительным директором компании. Именно дирекция и курирующий ее комитет по развитию транспортной инфраструктуры представляют город при строительстве метро. Раньше они и комитет по транспорту входили в зону ответственности одного вице-губернатора. Теперь их разделили: КРТИ и, соответственно, дирекция перешли под крыло вице-губернатор, отвечающего за строительство.

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