Рокировка произошла. Экс-директор нового «Метростроя» назначен в Смольный

Бывший гендиректор «Метростроя Северной столицы» Владимир Шмидт перешел на работу в Смольный. Он назначен заместителем председателя комитета по транспорту.
По данным «Фонтанки», назначение было согласовано накануне. В комитете Шмидт будет курировать вопросы инфраструктуры – от строительства до адресной инвестпрограммы.
Ранее Владимир Шмидт уже работал в Смольном, занимая должность зампредседателя КРТИ. После этого несколько лет возглавлял мостостроительную компанию «Пилон», а затем стал гендиректором «Метростроя Северной столицы» – нового генподрядчика города по строительству подземки. Спустя год, в конце 2022 года он оставил эту должность. На его место был назначен Кирилл Петров.
Одновременно с назначением Шмидта в комтранс идет обратная перестановка из городской администрации в МССС. Замдиректора смольнинской дирекции транспортного строительства Дмитрий Васильев должен стать исполнительным директором компании. Именно дирекция и курирующий ее комитет по развитию транспортной инфраструктуры представляют город при строительстве метро. Раньше они и комитет по транспорту входили в зону ответственности одного вице-губернатора. Теперь их разделили: КРТИ и, соответственно, дирекция перешли под крыло вице-губернатор, отвечающего за строительство.