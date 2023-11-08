Беглов внес поправку к бюджету на 2024 год. Дефицит чуть подрос

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправку к проекту бюджета города на 2024–2026 годы. Как следует из документа, опубликованного на сайте комитета финансов, доходы Северной столицы в 2024 году должны составить 1,18 трлн рублей, расходы 1,34 трлн рублей, а дефицит 158 млрд рублей.



По сравнению с версией, которую глава города представил Законодательному собранию на прошлой неделе, все основные параметры подросли. Так, ранее доходы планировались на уровне 1,168 трлн рублей, а расходы — 1,298 трлн рублей, дефицит в 129,8 млрд рублей.

