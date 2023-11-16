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    В Петербурге передумали повышать взносы на капремонт в 2024 году

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    25 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге отказались от идеи повышать взносы на капремонт в 2024 году. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного 16 ноября.

    К проекту о минимальном взносе на 2024 года приложена раскладка по ставке за квадратный метр в зависимости от типа дома. Она полностью повторяет ту, что действует в 2023-м, взнос колеблется от 11,90 рубля до 12,99 рубля.

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    До этого, напомним, в Петербурге собирались с 1 января поднять ставку примерно на 5%, в этом случае разброс бы составил от 12,49 рубля до 13,63 рубля. Ранее в интервью «Фонтанке» глава фонда капремонта Дмитрий Шутов согласился, что странно резко повышать взносы, пока к его работе имеются замечания. Тем не менее рост тарифов хотя бы на уровень инфляции — это традиционная ежегодная мера. Исключение зачастую составляют выборные года — таким должен стать 2024-й.


    Экономически обоснованным тарифом на капремонт в администрации называли 36 рублей за квадратный метр. В то же время фонд наполняется не только за счет взносов с населения, но и за счет субсидии из бюджета. которая сейчас планируется в объеме 8,5 млрд рублей. При этом объем краткосрочного плана работ в 2024 году должен стать рекордным.

    Подробнее о проблемах, с которыми сталкивается фонд, тарифах и отношении к нему горожан — читайте в интервью Дмитрия Шутова «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 25

    Гость16 Ноя 2023 в 16:57
    Т.е. отложили до марта?
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