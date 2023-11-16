В Петербурге передумали повышать взносы на капремонт в 2024 году

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге отказались от идеи повышать взносы на капремонт в 2024 году. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного 16 ноября.



К проекту о минимальном взносе на 2024 года приложена раскладка по ставке за квадратный метр в зависимости от типа дома. Она полностью повторяет ту, что действует в 2023-м, взнос колеблется от 11,90 рубля до 12,99 рубля.



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До этого, напомним, в Петербурге собирались с 1 января поднять ставку примерно на 5%, в этом случае разброс бы составил от 12,49 рубля до 13,63 рубля. Ранее в интервью «Фонтанке» глава фонда капремонта Дмитрий Шутов согласился, что странно резко повышать взносы, пока к его работе имеются замечания. Тем не менее рост тарифов хотя бы на уровень инфляции — это традиционная ежегодная мера. Исключение зачастую составляют выборные года — таким должен стать 2024-й.



Экономически обоснованным тарифом на капремонт в администрации называли 36 рублей за квадратный метр. В то же время фонд наполняется не только за счет взносов с населения, но и за счет субсидии из бюджета. которая сейчас планируется в объеме 8,5 млрд рублей. При этом объем краткосрочного плана работ в 2024 году должен стать рекордным.



Подробнее о проблемах, с которыми сталкивается фонд, тарифах и отношении к нему горожан — читайте в интервью Дмитрия Шутова «Фонтанке».