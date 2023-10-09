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    Стало известно, каким сделают взнос на капремонт в Петербурге на 2024 год

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    Правительство Петербурга разработало проект постановления о размере взноса на капремонт домов в 2024 году. Как и ожидалось, рост оказался порядка 5%.

    Документ опубликован на сайте Смольного в конце прошлой недели. Согласно ему размер колеблется в зависимости от типа дома. Самый низкий взнос — 12,49 рубля с квадратного метра (для домов кирпичных, постройки 1970–1980 гг., и «деревянных домов»), самый высокий — 13,63 рубля (для домов с лифтом двух типов — дореволюционных и построенных после 1980 года с наружными многослойными и «оштукатуренными ограждающими поверхностями»).

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    Сейчас размер взноса колеблется от 11,90 рубля до 12,99 рубля. Ранее в Смольном говорили, что прорабатывают возможность его повышения на индекс потребительских цен, то есть не выше 5%. «Не индексировать из-за роста стоимости материалов не представляется возможным», — подчеркивал глава жилищного комитета Олег Зотов.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, как в жилищном блоке оценивают отставание по многолетней программе капремонта и его причины. Один из факторов — радикальное отличие действующего тарифа от экономически обоснованного. Сейчас за один квадратный метр жители платят 12–13 рублей, тогда как обоснованный тариф оценивается в 36 рублей.

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