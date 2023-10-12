За победу ответит. Беглов возглавит президентский штаб в Петербурге

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Петербурге в ближайшее время начнёт работать предвыборный штаб Владимира Путина, главного кандидата на выборах президента. И хоть результат выборов будто бы понятен уже сейчас, агитационные мероприятия проводить всё равно будут, и отвечать за них в Петербурге хотят назначить губернатора Александра Беглова.



Несмотря на всевозможные мировые катаклизмы, в марте 2024 года в России пройдут президентские выборы. Более того, они будут напоминать избирательные кампании прошлых лет: выборные ролики, наружная реклама, уличные агитаторы и мероприятия, на которых будут рассказывать о том, как похорошела Россия, и собирать наказы. Традиционно для таких целей создают выборные штабы, и из-за очевидности результата именно в штаб Владимира Путина обычно стоит очередь из желающих быть причастными. В 2018 году по этой причине предвыборных штабов было несколько. Один возглавляли общественные деятели, среди них был глава госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов. Другой организовали глава Горного университета Владимиром Литвиненко (его в итоге включили и в первый штаб тоже) и тогда спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Молодёжный штаб пыталась делать студентка СПбГУ Анна Шуранова, которую тоже назначили одним из сопредседателей общественного. Работал в предвыборных штабах и на тот момент политический вице-губернатор Константин Серов (сейчас — глава администрации Фрунзенского района).



Борьба за то, кто будет участвовать в штабе в этот раз, шла кулуарно в последние месяцы. Несколько собеседников «Фонтанки» утверждают, что бывший спикер городского парламента, ныне депутат Государственной думы, Вячеслав Макаров претендовал на одну из руководящих ролей, однако не смог добиться желаемого. Помощники Макарова на вопрос «Фонтанки» об этом не ответили. В итоге, говорят двое источников, Москве предложили такую комбинацию: возглавит штаб губернатор Петербурга Александр Беглов, а фактически им будет руководить спикер петербургского парламента Александр Бельский. Один из собеседников добавил, что эта конфигурация согласована и штаб начнёт работать в таком виде в ноябре.



«Дело в том, что сейчас в Петербурге создана уникальная ситуация: за внутреннюю политику в регионе отвечают сразу несколько человек. Есть два профильных вице-губернатора — Наталья Чечина и Борис Пиотровский. Есть ещё и Управление по внутренней политике внутри администрации губернатора. А ещё есть главы районных администраций — их курирует сам губернатор. И если раньше в президентский штаб включали профильного вице-губернатора, то теперь просто непонятно, кто это должен быть. В итоге вопросы координации будет решать спикер парламента и в прошлом политический вице-губернатор Александр Бельский», — говорит один из собеседников.



Близкий к петербургскому парламенту источник «Фонтанки» говорит, что губернатор в качестве главы выборного штаба — это нестандартная комбинация. По идее, глава региона должен быть как бы над «политической схваткой». Но если отбросить эти условности и забежать немного вперёд, то появится ещё один важный для политического анализа фактор — через полгода после президентских выборов должны пройти губернаторские. «То, что Александр Дмитриевич возглавит штаб Владимира Владимировича, — фактически сигнал, что он тоже пойдёт на выборы губернатора», — считает собеседник.



Впрочем, именно по этому поводу, утверждает работающий в городе политтехнолог, решения пока нет. «Более того, если сейчас объявить, что губернатор уходит, то никто не будет работать, а бизнес будет ждать новую команду управленцев, потому что какой смысл уже со старой о чем-то договариваться? Часто для этого специально создают штабы или посылают какие-то чёткие сигналы, чтобы все думали, что действующий губернатор точно пойдёт на выборы».

Что бы это фактически ни значило, политтехнологи, которые должны будут работать в штабе, уже начали подготовку. Один из городских чиновников рассказал «Фонтанке», что специалисты проводят исследования, изучая активность административного ресурса, чтобы спрогнозировать явку. Предполагается, что главным политтехнологом на кампании станет Александр Серавин. Он уже проводил в городе не одни выборы в этом качестве. Правда, сейчас он трудится вице-губернатором в Пскове, вероятно, для участия в петербургской кампании ему придётся взять отпуск.



Один из политтехнологов в беседе с «Фонтанкой» предположил, что Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца — для этого будут собирать подписи в его поддержку: «Это технологический ход — возможность показать поддержку ещё до дня голосования». А вот тему спецоперации, считает он, вряд ли будут сильно педалировать: как выяснилось в ходе прошедших избирательных кампаний в регионах, по-настоящему волнует это лишь приграничные регионы.



Сами выборы должны назначить в декабре этого года в Совете Федерации, после чего уже официально начнется избирательная кампания. В части регионов на выборах будет использоваться электронное голосование.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»