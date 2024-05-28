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    Стало известно, во сколько обойдутся подарочные наборы для новорожденных

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    Смольный выделит 270,6 млн рублей на то, чтобы вручить в 2024 году подарочные наборы для новорожденных молодым родителям. Каждый обойдется бюджету примерно в 15 тысяч.

    Сумма указана в проекте постановления городского правительства, который опубликован накануне. Согласно ему, комитет финансов с 1 августа должен будет выделить 270,6 млн комитету по делам записи актов гражданского состояния из петербургского резервного фонда.

    В пояснительной записке представлены расчеты. В 2023 году в городе зарегистрировано 48 618 рождений, из них в 36 077 записях — один или оба родителя являются жителями Санкт-Петербурга. Отсюда прикидывают прогноз на 2024-й. «Для обеспечения вручения 18 039 подарочных комплектов новорожденному в период с августа 2024 года потребуется 270 585,0 тыс. рублей, — говорится в документе, — с учетом ориентировочной стоимости комплекта в размере 15 000 рублей».

    «Фонтанка» рассказывала о дополнительной мере поддержки для родителей, которую добавили в социальный кодекс. В подарочный набор для новорожденных включат грызунки, погремушку, игрушки, подогреватель для бутылочек, ночник, увлажнитель воздуха, видеоняню и т.д.

    Разговор об этом подарочном наборе возник и 27 мая, когда на встрече с жителями города губернатору Александру Беглову предложили пойти на выборы от «Единой России». Подробнее о том, что еще там обсуждали, читайте здесь.

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