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    Одежда, радионяня, постельное белье. Беглов подписал закон о «приданом» для новорожденных

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    В Петербурге с 1 августа новорожденным за счет бюджета начнут выдавать подарочные комплекты детских принадлежностей. Соответствующий закон 25 апреля подписал губернатор Александр Беглов.

    Корректировку Социального кодекса города о выдаче «приданого» для новорожденных провели в рекордно короткие сроки: 24 апреля Заксобрание приняло законопроект сразу в трех чтениях.

    Стоимость комплекта составит примерно 15 тысяч рублей. Перечень вещей определит Смольный. Накануне в Мариинском дворце представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко перечислил основное, что будет в составе набора: постельное белье, ночник, радионяня, одежда, гигиенические средства, подогреватель для детского питания.

    Получить эти комплекты родители ребенка смогут в районном ЗАГСе, но только при условии, что хотя бы один из них имеет прописку или временную регистрацию в Петербурге. Соответственно, наборы будут выдавать для тех детей, которые родились начиная с 1 августа 2024 года — в этот день закон вступит в силу.

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    Детские наборы
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