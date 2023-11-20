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    Плата за коммунальные услуги в Петербурге летом вырастет максимум на 9,4%

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    В Петербурге предельный рост платы за коммунальные услуги в 2024 году составит максимум 9,4%. Это произойдет в июле.

    Проект постановления опубликован на сайте Смольного 20 ноября. С 1 января тарифы не увеличатся, а с 1 июля максимальный индекс — 9,4%. «Суммарный среднемесячный платеж гражданина за коммунальные услуги во втором полугодии 2024 года составит 3413,38 руб., что на 291,85 руб. (9,4%) выше соответствующего платежа за декабрь 2023 года в размере 3121,53 руб.», — говорится в документе. Таким образом, на 0,4 процентных пункта снижен предельный рост, который Петербургу предписывали в федеральном центре.

    Как уточнили «Фонтанке» в тарифно-энергетическом блоке, с учетом субсидирования и предельного индекса планируются следующие темпы изменения тарифов: «в водоснабжении и водоотведении на 8,7%, теплоснабжении на 9,8%, в газоснабжении на 10,9%, в электроснабжении на 8,8%. Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами планируется изменить на 7%».

    Вопрос индексации тарифов обсуждался 20 ноября на рабочем совещании в Смольном 20 ноября. По данным «Фонтанки», помимо коммунальных, в июле рост тарифов ждет и жилищные услуги, которые оказывают управляющие организации. Он запланирован в размере 5,4%.

    Ранее в Смольном говорили, что с середины 2024 года платеж за коммуналку вырастет на 4,9%. Напомним, в 2022 году тарифы повышали дважды — летом и в декабре, зато отменили индексацию в 2023-м. «Фонтанка» рассказывала, каким образом в расчетах Смольного появляется суммарный среднемесячный платеж, которые далеко не все читатели «Фонтанки» готовы принимать за реальный показатель.

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