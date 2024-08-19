«Личное мнение можете высказывать на кухне». Беглов отчитал главу комитета по тарифам за прогноз по повышению цен

На рабочем совещании с членами правительства Петербурга 19 августа губернатор Александр Беглов жестко высказался о словах председателя комитета по тарифам Алексея Малухина. Ранее тот рассказал о повышении тарифов на проезд и коммунальные услуги в 2025 году.



По данным «Фонтанки», Беглов назвал мнение чиновника непроработанным. «У нас Алексей Геннадьевич высказал свое личное мнение относительно повышения тарифов. Он не имел право это делать, не проработав ни с кем. Это его личное мнение. А свое личное мнение вы можете высказывать на кухне, а не в публичных местах. Вы это делать не имеете право», — такими словами губернатор прокомментировал выступление Малухина, который во время «нулевых» чтений бюджета в Заксобрании озвучил планы комитета о повышении тарифов на коммунальные услуги и транспорт до 2027 года.



Напомним, по словам Малухина, в проект бюджета на 2025 год заложен сценарий, при котором цены услуг вырастут: электричества — на 6 %, отопления — на 5,7 %, водоснабжение и вывоза мусора — на 7,3 % процента. Пассажирские перевозки должны подорожать на 4,7 %.



В 2024 году было решено заморозить часть тарифов и сборов, такие решения зачастую совпадают с электоральным циклами. В частности, не стали увеличивать цену на проезд, хотя предполагалось поднять ее на уровень прогнозной инфляции почти в 5% (за год до этого тариф поднимали на 8–9 %). При этом известно, что рентабельность перевозчиков более чем наполовину зависит от бюджета, который выделяет им субсидии, ведь пассажиры платят за проезд по льготным тарифам, которые не способны покрыть расходы компаний.



Кроме того, не поднимали ставку взносов на капремонт.

