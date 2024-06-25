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    Отказ от повышения тарифов на ЖКХ в июле обойдется Петербургу более чем в 6,5 млрд рублей

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    Решение губернатора Александра Беглова отказаться от повышения тарифов на ЖКХ в Петербурге, запланированного на июль 2024 года, будет стоить городу несколько миллиардов рублей.

    По данным «Фонтанки», предварительно субсидии теплоснабжающим организациям надо будет увеличить на 6,5 млрд рублей. Остальным исполнителям коммунальных услуг («Водоканал», НЭО) придется корректировать свою инвестпрограмму.

    «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге предельный рост платы за коммунальные услуги в 2024 году должен был составить максимум 9,4%. Индексация была запланирована на июль по всей России. В 2022 году тарифы повышали дважды — летом и в декабре, зато отменили индексацию в 2023-м.

    Ранее «Фонтанка» писала, что заморозка тарифов на транспорт в 2024 году, по данным Смольного, позволит сэкономить петербуржцам более 2 миллиардов рублей. Однако, по нашей информации, убыток бюджета оценивается в 2,6 млрд рублей.

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