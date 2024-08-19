В 2025 году в Петербурге вырастут тарифы на пассажирские перевозки и коммунальные услуги, в частности на воду, вывоз твердых коммунальных отходов и электричество. Об этом
Тарифы на пассажирские перевозки в среднем вырастут на 4,7%. Тарифы на воду и вывоз ТКО — на 7,3%, электроэнергия — на 6%.
Напомним, запланированное с 1 июля повышение тарифов на вывоз мусора, свет и воду власти Петербурга в итоге отменили. Тарифы на перевозки в
В Петербурге вырастут тарифы на пассажирские перевозки и коммунальные услуги
В 2025 году в Петербурге вырастут тарифы на пассажирские перевозки и коммунальные услуги, в частности на воду, вывоз твердых коммунальных отходов и электричество. Об этом
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