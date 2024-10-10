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Финансы «Это многовато»: ФАС обеспокоили завышенные наценки на хлеб в магазинах

«Это многовато»: ФАС обеспокоили завышенные наценки на хлеб в магазинах

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17 комментариев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ цен на хлеб в крупнейших торговых сетях и выявила, что уровень средних наценок на изделия в ряде случаев превышает 100%. Об этом в четверг, 10 октября, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

В ходе Всероссийской конференции в сфере госзакупок он отметил, что служба продолжает анализ рынка. «Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб — в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%», — сказал Шаскольский (цитата по «Интерфакс»).

«Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», — добавил он.

С его слов, встречаются наценки и в 5%, и в 10%, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом.

Размер наценки приведен по итогам анализа цен на хлеб в сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит», уточнили в ФАС.

О проверке ценообразования на социально значимые продукты у 14 федеральных торговых сетей ФАС заявляла в конце сентября. После анализа к завышающим цены магазинам будут применены антимонопольные меры. Речь идет о проверке стоимости хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, а также овощей «борщевого» набора.

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Комментарии
17
Слава России!
57 минут
"многовато", чувствуется специалист, профессионал.
VKuser174198221
51 минута
А рост цен на газ ФАС не обеспокоил? 10 процентов -это не многовато? А на масло сливочное? А на яйца? А на рыбу?
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