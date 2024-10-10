«Это многовато»: ФАС обеспокоили завышенные наценки на хлеб в магазинах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ цен на хлеб в крупнейших торговых сетях и выявила, что уровень средних наценок на изделия в ряде случаев превышает 100%. Об этом в четверг, 10 октября, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.
В ходе Всероссийской конференции в сфере госзакупок он отметил, что служба продолжает анализ рынка. «Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб — в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%», — сказал Шаскольский (цитата по «Интерфакс»).
«Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», — добавил он.
С его слов, встречаются наценки и в 5%, и в 10%, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом.
Размер наценки приведен по итогам анализа цен на хлеб в сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит», уточнили в ФАС.
О проверке ценообразования на социально значимые продукты у 14 федеральных торговых сетей ФАС заявляла в конце сентября. После анализа к завышающим цены магазинам будут применены антимонопольные меры. Речь идет о проверке стоимости хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, а также овощей «борщевого» набора.
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