«Это многовато»: ФАС обеспокоили завышенные наценки на хлеб в магазинах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ цен на хлеб в крупнейших торговых сетях и выявила, что уровень средних наценок на изделия в ряде случаев превышает 100%. Об этом в четверг, 10 октября, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

В ходе Всероссийской конференции в сфере госзакупок он отметил, что служба продолжает анализ рынка. «Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб — в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%», — сказал Шаскольский ( цитата по «Интерфакс»).

«Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», — добавил он.

С его слов, встречаются наценки и в 5%, и в 10%, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом.