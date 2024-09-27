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    ФАС проверит ценообразование на социально значимые продукты. Магазинам обещают ответственность

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у 14 федеральных торговых сетей данные о ценообразовании на социально значимые продукты. После их анализа к завышающим цены магазинам применят антимонопольные меры, сообщает 27 сентября пресс-служба ФАС.

    Будут проверены цены на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи «борщевого» набора. Для этого антимонопольному ведомству потребуется ежемесячная динамика средневзвешенных закупочных и розничных цен, структура розничных цен по каждому товару, список факторов, влияющих на разницу между розничной и отпускной ценой по каждому товару в разных регионах. Кроме того, торговые сети обязаны предоставить данные об объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года.

    «Необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования», — пишут в пресс-службе ФАС.

    В мае антимонопольная служба заявила о трехкратном снижении совокупной наценки на социально значимые товары в России с 2021 года. Власти 27 регионов заключили соглашения с хозяйствующими субъектами о стабилизации цен на баранину, говядину, свинину, рыбу, тушку цыпленка-бройлера, яйца куриные, вермишель, рис, муку, масло, молоко, чай, хлеб, сахар и соль, а также на отдельную категорию круп, овощей и фруктов.

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