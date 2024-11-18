Оранжевая инфляция. Почему опять дорожают мандарины?

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Цены на мандарины, сильно подскочившие в прошлом году, снова пошли в рост перед Новым годом. Если в прошлый раз главным драйвером подорожания был плохой урожай в Марокко, то сейчас инфляцию разгоняет Турция, которая остается главным поставщиком цитрусов самого бюджетного сегмента. «Фонтанка» узнала, откуда сейчас везут мандарины и сколько они стоят в розничных сетях.

О том, что за последнюю неделю заметно выросли закупочные цены на мандарины, в субботу, 16 ноября, заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, средняя стоимость новогоднего цитруса в опте поднялась на 4,9 % и составляет до 92 рублей за 1 кг, за месяц мандарины подорожали на 13,6 %, за год — на 12,9 %.

Рост стоимости в рознице оказался даже более существенным. Росстат не отслеживает динамику цен на мандарины, однако ровно год назад «Фонтанка» фиксировала стоимость новогоднего цитруса в крупнейших розничных сетях. Так, во второй половине ноября 2023 года в «Перекрестке» самые дешевые мандарины (без указания страны происхождения) стоили 150 рублей за кг, марокканские клементины — 230 рублей за кг, а самые дорогие — из ЮАР, под собственной маркой сети, — 300 рублей за кг. Сейчас самые дешевые турецкие мандарины обойдутся в 179,99 рубля за килограмм. Марокканские клементины выросли в цене не так значительно — до 239,99 рубля за кг. «Отборные» фрукты из Аргентины с учетом скидки стоят 289,99 рубля.

В «Ленте» год назад весовые мандарины можно было купить по 160 рублей за кг (иногда цена падала до 99,74 рубля за кг), отборные — по 230 рублей за кг. Сейчас цена соответственно 174,99 и 259 рублей за кг. Также на полках сети представлены абхазские мандарины по 299,99 рубля за кг и мандарины-бэби по 279,99 рубля за кг.

Зато в «О`Кее» цены оказались ниже прошлогодних. В ноябре 2023 года сеть продавала марокканские по 370 рублей за кг, сейчас по 299,99 рубля.

В 2023 году главным драйвером подорожания стал плохой урожай в Марокко, где вырастили всего 400 тысяч тонн цитрусов. По данным «Руспродсоюза», с января по май 2024 года из Марокко в Россию пришло 27,7 тысячи тонн мандаринов, что почти в два раза меньше, чем за тот же период год назад (50,5 тысячи тонн). Возможную причину ассоциация видит в санкциях и политической ситуации, хотя, вероятно, это также было следствием плохого прошлогоднего урожая.

В этом году фермеры Марокко рассчитывают собрать 1 млн тонн мандаринов. Но снизить цены это не поможет, считают участники рынка.

Зарубежная продукция в целом дорожает из-за курсовой разницы: если в ноябре 2023 года доллар стоил примерно 89 рублей, то сейчас уже 100 рублей. В «Руспродсоюзе» также указывают на рост логистических издержек. Как результат, по сравнению с прошлым годом стоимость импортных фруктов увеличилась на 15–20 %, оценивает Максим Донцов, генеральный директор компании «Айбарус», которая специализируется на оптовых поставках фруктов и овощей.

В самом бюджетном сегменте цену диктует Турция. По оценкам «Руспродсоюза», в среднем в Россию завозят около 900 тысяч тонн мандаринов в год, при этом на долю Турции приходится более половины всего импорта. Традиционно из этой страны поступают самые ранние сорта.

Но сейчас цены на турецкий мандарин выше примерно на 30 %, чем год назад, отмечает Максим Донцов. «Турция в этом году осталась без урожая, во всяким случае ранних стартов. Возможно, после Нового года оттуда мандарин поедет», — говорит он.

Глава Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак уже опроверг предположение о плохом урожае и заявил, что дефицита не ожидается. Однако участники рынка подтверждают: сейчас турецких мандаринов меньше, чем в прошлом году.

Ретейлеры отмечают, что оптовые цены на мандарины пока не стабилизировались: стоимость скачет от 140 до 160 рублей за килограмм, но в целом подорожание по сравнению с прошлым годом составляет 15–20 % — в пределах инфляции, комментирует совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. Более заметное повышение цен в рознице может быть связано с тем, что в прошлом году, когда закупочная стоимость скакнула более резко, некоторые участники рынка торговали цитрусами в минус, рассуждает он.

Частично турецкую продукцию поставщики рассчитывают заместить иранской, которая относится к той же ценовой категории. Также на полках сетей могут появиться абхазские мандарины, которые до этого были чаще представлены в мелкой рознице. В этом году в республике ожидается урожай в размере 37 тысяч тонн. Россия является практически единственным рынком сбыта для Абхазии, но пока не ясно, как скажется на импорте ситуация с протестами оппозиции.

В «Руспродсоюзе» дефицита мандаринов в этом году не прогнозируют. По словам Дмитрия Леонова, в случае сокращения ввоза из Турции выпадающие объемы могут быть замещены продукцией других стран. По итогам пяти месяцев 2024 года, за которые пока доступны данные таможенной статистики, Турция сохраняет первое место по объему импорта мандаринов в РФ (207 тысяч тонн, или примерно 50 % общего объема). Вторым по величине поставщиком оказался Египет (64 тысячи тонн), на третьем месте — Китай (30 тысяч тонн). На четвертое место опустилось Марокко. ЮАР, которая ввезла 8 тысяч тонн, оказалась на пятом месте.

Но в любом случае снижения цен ждать не приходится. «В Марокко урожай неплохой, но марокканский мандарин всегда стоил дороже турецкого на 20−30 %», — комментирует Максм Донцов. К более дорогому сегменту относится и китайская продукция. То есть рост поставок из этих стран будет приводить к увеличению средней стоимости.