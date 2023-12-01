Паспорт на стол! Что надо знать про новые правила запрета на выезд за границу

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Поделиться Поделиться





С 11 декабря вступят в силу поправки в 114-ФЗ о порядке въезда и выезда за границу. Сотням тысяч россиян придется сдать свои загранпаспорта. «Фонтанка» разобралась, кому, когда и куда надо их отдавать, а главное — что будет, если этого не сделать.



Федеральный закон об изменениях в 114-ФЗ президент Путин подписал еще в июне, но вступление в силу назначено на 11 декабря 2023 года. С этого дня заработают новые положения статьи 15 этого закона.

Сдача загранпаспортов была рутинной процедурой для многих россиян и раньше. Речь в первую очередь шла о тех, кто по долгу службы связан с государственной тайной или другими охраняемыми законом сведениями. Как правило, их загранпаспорта хранились в отделе кадров. Ограничения на выезд за границу для них были частью работы, на которую они добровольно соглашались.



Теперь же речь пойдет о сдаче паспортов и для тех, кто никакой тайной особо не обладает, но зато имеет долги.



Кому придется сдавать паспорт с 11 декабря 2023 года

Законом предусмотрено девять категорий:

имеющие допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям и т. д.;

призванные на военную или направленные на альтернативную службу;

подозреваемые или уже обвиняемые по уголовным статьям;

осужденные;

те, кто уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом;

те, кого уличили в сообщении о себе заведомо ложных сведений при оформлении документов для выезда из России;



сотрудники ФСБ;

уволенные сотрудники ФСБ в течение пяти лет после увольнения;

банкроты.



Почему должникам надо сдавать загранпаспорта

Решение об ограничении выезда за границу до погашения долгов или исполнения других обязательств суды и приставы выносили и раньше. ФССП в начале 2023 года сообщала, что по всей стране вынесено более 8 млн таких решений. Однако раньше загранпаспорт при этом должнику сдавать было не надо. Более того, часто люди были даже не в курсе, что решение суда о необходимости заплатить уже вступило в силу. О том, что ему нельзя покидать страну, человек зачастую узнавал уже на границе — ФССП передавала сведения об этом в базу погранслужбы.



Аналогичная история с банкротами, но там процесс более формализован. Запрет на выезд и необходимость сдавать паспорт наступает не в начале его, а только после того, как вступит в силу решение суда о признании человека банкротом. После этого следует довольно длительный, никак не менее полугода, процесс производства по делу. Ускорить его можно мировым соглашением.





Куда надо сдавать загранпаспорт?

Ответ на этот вопрос содержится в обновленной статье № 18 114-ФЗ . Она написана громоздко, и из нее следует, что забрать паспорт у должника могут многие органы: от МВД и Следственного комитета до погранслужбы и даже таможни. Однако наиболее вероятен в обычной жизни будет вариант с судебными приставами. Именно ФССП должна добиваться исполнения решений суда, в том числе об ограничении на заграничные поездки.





Где будет храниться сданный загранпаспорт?

Кто бы ни забрал загранпаспорт у должника, затем он передает его в орган, выдавший документ. Как правило, это управление по вопросам миграции ГУ МВД. Там паспорт и будет храниться до тех пор, пока должник не расплатится по своим обязательствам или не заключит мировое соглашение, а суд это не зафиксирует и не снимет запрет на выезд.



За какой долг могут запретить поездки за границу и забрать загранпаспорт?

Решение об ограничении выезда за рубеж принимается лично судебным приставом, в производстве которого находится исполнительный лист. Согласно статье 67 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве», к такому решению он может прийти сам, а может выполнить соответствующую просьбу кредитора-взыскателя. Правда, запрет приставу надо будет согласовать со старшим судебным приставом или его заместителем.



Сумма, с которой становится возможным такое ограничение, разнится в зависимости от природы долга. Если речь идет об алиментах или компенсации за вред (от морального до смерти кормильца), то минимальная планка — 10 000 рублей . Если речь идет об обычных долгах, тогда от 30 000 рублей .

Отдельно оговариваются просуженные долги индивидуальных предпринимателей. У них в любом случае все начинается с 10 тысяч .





Как узнать, надо ли сдать загранпаспорт?

Во всех случаях, когда наступает запрет на выезд за границу, уполномоченный орган обязан уведомить должника о таком решении. Копии постановлений по закону должны направляться должнику не позднее дня, следующего после вынесения постановления. Самый быстрый способ получить такое уведомление — настроить в «Госуслугах» оповещение о сообщениях от ФССП.



Что будет, если не сдать загранпаспорт?

Тут начинается правовая лакуна. В поправках к 114-ФЗ четко описано, что произойдет с несданным загранпаспортом носителя гостайны: он будет автоматически признан недействительным.



По недосмотру ли или по каким-то важным причинам, всем остальным категориям граждан, включая сотрудников ФСБ, осужденных, должников и банкротов, никакая кара за несдачу загранпаспорта пока не прописана. Возможно, это лишь вопрос времени, и скоро выйдет соответствующий подзаконный акт, назначающий наказание за неисполнение этого положения.



Надо ли сдавать загранпаспорта тем, кому пришла повестка из военкомата?

Новая статья № 15.1 гласит, что запрет на выезд за границу распространяется и на тех, кому выписана повестка. Срок этого запрета действует со дня размещения повестки военного комиссариата в реестре направленных или врученных повесток и до тех пор, пока призывник не явится в военкомат.

На этот срок сдача загранпаспорта не предусмотрена.

В этом есть логика. Если военкомат признает вас негодным к службе, можете ехать на все четыре стороны света. А если вас все же призовут, загранпаспорт придется отдать уже на основании п. 2 ст. 15 114-ФЗ .





Надо ли сдавать загранпаспорт ребенка, если один из родителей запретил ему выезд за границу?



Запрет на выезд за границу для детей описывается совсем другими положениями 114-ФЗ (конкретно — 21-й статьей). Последние летние поправки никак не затрагивают эту часть, здесь пока ничего не меняется. Сдавать детский загранпаспорт никуда не надо.

