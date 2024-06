Собака на миллион. Титулованного шпица по имени Bellissimo Star Allegro Best of Best третий месяц ищут в Ленобласти

Мошенники могут даже не пытаться получить легкие деньги. Собака, полное имя которой Bellissimo Star Allegro Best of Best, чипирована и имеет клеймо. Несколько лет назад Бэстик занял пятое место по результатам рейтинга «Топ-собака РКФ 2022 ».



Если вы увидите похожую собаку в Петербурге или Ленобласти, пожалуйста, свяжитесь с хозяйкой Бэстика. Возможно, именно вы найдете пропавшего четвероного друга. Контакты указаны в объявлении.