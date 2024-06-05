Собака на миллион. Титулованного шпица по имени Bellissimo Star Allegro Best of Best третий месяц ищут в Ленобласти

Титулованного шпица Бэстика стоимостью миллион рублей третий месяц разыскивают в Ленинградской области. «Фонтанка» поговорила с хозяйкой пропавшей собаки Алиной Юдиной и выяснила, как пропал шпиц.

Алина еще с тремя своими собаками живет за городом — в деревне Вирки Всеволожского района. Именно отсюда, с придомового участка, и пропал Бэстик.

Фото: Алина Юдина Поделиться Поделиться





«Я предполагаю, что его, скорее всего, похитили, потому что собака очень известная, имеет много титулов. Являлась топ-собакой страны несколько лет подряд», — рассказывает Алина.



Вечером 31 марта женщина выпустила своих любимцев из дома на участок. Она не предполагала, что эта прогулка принесет ей столько горя.

«Собаки на улице были 10 минут одни, выпустили их погулять. Мы проверили видеокамеры на нашем участке, но именно то место, где исчез Бэстик, камера не захватывает. Он зашел за дом, а из-за дома уже не вышел», — делится Алина.

Фото: Алина Юдина Поделиться Поделиться





К поискам подключали волонтеров. Вместе с ними хозяева прочесали весь поселок, никаких зацепок найти не удалось. Все столбы заклеены ориентировками, но пока это не принесло плодов.



Алина сама неоднократно помогала владельцам найти пропавших собак. Остается надеяться, что добро всегда возвращается и Бэстика вернут хозяйке. За достоверную информацию о местонахождении титулованной собаки Алина готова заплатить 50 тысяч рублей. Тому, кто найдет шпица, в качестве вознаграждения заплатят 100 тысяч рублей.



Мошенники могут даже не пытаться получить легкие деньги. Собака, полное имя которой Bellissimo Star Allegro Best of Best, чипирована и имеет клеймо. Несколько лет назад Бэстик занял пятое место по результатам рейтинга «Топ-собака РКФ 2022 ».

Если вы увидите похожую собаку в Петербурге или Ленобласти, пожалуйста, свяжитесь с хозяйкой Бэстика. Возможно, именно вы найдете пропавшего четвероного друга. Контакты указаны в объявлении.