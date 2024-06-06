ВОЗ сообщила о первом подтвержденном случае смерти человека от птичьего гриппа H5N2

В Мексике мужчина умер от птичьего гриппа подтипа A (H5N2). Об этом сообщила ВОЗ 5 июня и назвала этот случай первым лабораторно подтвержденным смертельным исходом от этого штамма.
17 апреля у 59-летнего мексиканца развились лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля пациент обратился за медицинской помощью, его госпитализировали в Национальный институт респираторных заболеваний «Исмаэль Козио Вильегас». Он умер в тот же день. Результаты ПЦР показали наличие вируса гриппа A без субтипа. 22 мая секвенирование подтвердило, что подтипом гриппа был A (H5N2).
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, мужчина не контактировал с домашней птицей или другими животными. Он страдал от нескольких заболеваний и был прикован к постели в течение трех недель по причинам, не связанным с птичьим гриппом, до появления острых симптомов.
Обследование контактировавших с ним людей не дало результатов, у них птичий грипп не был обнаружен.
При этом в Мексике зарегистрированы случаи заболевания птичьим гриппом подтипа A (H5N2) домашней птицы. Но установить, связан ли этот случай заболевания человека с недавними вспышками у домашней птицы, не удалось.
На сегодня ВОЗ оценивает риск распространения вируса среди людей как низкий.
Ранее от другого штамма птичьего гриппа в Китае умерли две женщины.