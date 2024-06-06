ВОЗ сообщила о первом подтвержденном случае смерти человека от птичьего гриппа H5N2

В Мексике мужчина умер от птичьего гриппа подтипа A (H5N2). Об этом сообщила ВОЗ 5 июня и назвала этот случай первым лабораторно подтвержденным смертельным исходом от этого штамма.



17 апреля у 59-летнего мексиканца развились лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля пациент обратился за медицинской помощью, его госпитализировали в Национальный институт респираторных заболеваний «Исмаэль Козио Вильегас». Он умер в тот же день. Результаты ПЦР показали наличие вируса гриппа A без субтипа. 22 мая секвенирование подтвердило, что подтипом гриппа был A (H5N2).