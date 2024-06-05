«Господи, помилуй меня грешного!» В Парголово из-под земли вытащили молящего о помощи мужчину

Истошные крики и мольбы ко Всевышнему о помощи напугали прохожих у одного из дачных участков в поселке Парголово Выборгского района Петербурга. Отчаявшийся мужской голос доносился из-под земли, как выяснилось позднее — из трубы. И был услышан.

На помощь застрявшему пришла случайная прохожая Ольга. В беседе с «Фонтанкой» 5 июня она рассказала, что определить местонахождение источника звука ей удалось не сразу.



«Вчера на даче. Незваный гость. Застрял на границе участков в дренажной трубе», — вспоминает Ольга. По ее словам, в первую очередь она позвонила в 112, но спустя некоторое время решила обратиться и в районный отдел полиции. В это время мужчина продолжал вопрошать, за что на его долю выпали непростые испытания.

