«Господи, помилуй меня грешного!» В Парголово из-под земли вытащили молящего о помощи мужчину

Истошные крики и мольбы ко Всевышнему о помощи напугали прохожих у одного из дачных участков в поселке Парголово Выборгского района Петербурга. Отчаявшийся мужской голос доносился из-под земли, как выяснилось позднее — из трубы. И был услышан.
Ольга Смирнова
На помощь застрявшему пришла случайная прохожая Ольга. В беседе с «Фонтанкой» 5 июня она рассказала, что определить местонахождение источника звука ей удалось не сразу.
«Вчера на даче. Незваный гость. Застрял на границе участков в дренажной трубе», — вспоминает Ольга. По ее словам, в первую очередь она позвонила в 112, но спустя некоторое время решила обратиться и в районный отдел полиции. В это время мужчина продолжал вопрошать, за что на его долю выпали непростые испытания.
«За что, Господи, ты всё это мне даешь? Господи, помилуй меня грешного!» — кричал он и в момент спасения.
В результате прибывшие полицейские вытянули мужчину из трубы, а после увезли с собой в отдел. «Он не совсем был вменяемый. Вечером муж ехал мимо отдела, его уже отпустили, мылся у колонки», — сказала Ольга.
Объяснить свое нахождение в трубе мужчина не смог, но не исключено, что попасть туда мог в измененном сознании.