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    «Господи, помилуй меня грешного!» В Парголово из-под земли вытащили молящего о помощи мужчину

    5239
    11 комментариев

    Истошные крики и мольбы ко Всевышнему о помощи напугали прохожих у одного из дачных участков в поселке Парголово Выборгского района Петербурга. Отчаявшийся мужской голос доносился из-под земли, как выяснилось позднее — из трубы. И был услышан.

    Ольга Смирнова

    На помощь застрявшему пришла случайная прохожая Ольга. В беседе с «Фонтанкой» 5 июня она рассказала, что определить местонахождение источника звука ей удалось не сразу.

    «Вчера на даче. Незваный гость. Застрял на границе участков в дренажной трубе», — вспоминает Ольга. По ее словам, в первую очередь она позвонила в 112, но спустя некоторое время решила обратиться и в районный отдел полиции. В это время мужчина продолжал вопрошать, за что на его долю выпали непростые испытания.

    «За что, Господи, ты всё это мне даешь? Господи, помилуй меня грешного!» — кричал он и в момент спасения.

    В результате прибывшие полицейские вытянули мужчину из трубы, а после увезли с собой в отдел. «Он не совсем был вменяемый. Вечером муж ехал мимо отдела, его уже отпустили, мылся у колонки», — сказала Ольга.

    Объяснить свое нахождение в трубе мужчина не смог, но не исключено, что попасть туда мог в измененном сознании.

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    Комментарии 11

    27463145705 Июн 2024 в 20:01
    От такого ужаса теперь точно тронутый будет
    +0−0
    28193887405 Июн 2024 в 19:25
    Вот так-то на чужие участки через трубу лезть, застрять можно.
    +0−0
    Бородин П.Т.05 Июн 2024 в 19:25
    Так это же Почти бросил, после литра.
    +0−0
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