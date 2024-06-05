«Я прощаю его». Премьер Словакии Роберт Фицо ничего не требует от человека, стрелявшего в него

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого пять раз выстрелили в мае, простил нападавшего. Об этом 5 июня сообщает «Коммерсантъ». Фицо планирует вернуться к своим обязанностям в июне-июле. Сейчас он лечится дома, хотя в первые часы после покушения за его жизнь врачам пришлось бороться.



«Я не чувствую ненависти к человеку, который в меня стрелял. Я не буду предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его»,— сказал Фицо в видеообращении, которое разместил в одной из соцсетей.