«Я прощаю его». Премьер Словакии Роберт Фицо ничего не требует от человека, стрелявшего в него

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого пять раз выстрелили в мае, простил нападавшего. Об этом 5 июня сообщает «Коммерсантъ». Фицо планирует вернуться к своим обязанностям в июне-июле. Сейчас он лечится дома, хотя в первые часы после покушения за его жизнь врачам пришлось бороться.
«Я не чувствую ненависти к человеку, который в меня стрелял. Я не буду предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его»,— сказал Фицо в видеообращении, которое разместил в одной из соцсетей.
Напомним, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны. Нападавший сделал пять выстрелов. Стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от 25 лет до пожизненного лишения свободы.
В МВД Словакии позже завили, что мотивы у Цинтулы были политические. В частности, он выступал против остановки поставок вооружения на Украину.
В своем обращении Фицо заявил, что позволяет напавшему самому разобраться с мотивами своего поступка и назвал стрелка «послом зла и политической ненависти».