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    «Я прощаю его». Премьер Словакии Роберт Фицо ничего не требует от человека, стрелявшего в него

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    1 комментарий

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого пять раз выстрелили в мае, простил нападавшего. Об этом 5 июня сообщает «Коммерсантъ». Фицо планирует вернуться к своим обязанностям в июне-июле. Сейчас он лечится дома, хотя в первые часы после покушения за его жизнь врачам пришлось бороться.

    «Я не чувствую ненависти к человеку, который в меня стрелял. Я не буду предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его»,— сказал Фицо в видеообращении, которое разместил в одной из соцсетей.

    Напомним, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны. Нападавший сделал пять выстрелов. Стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

    В МВД Словакии позже завили, что мотивы у Цинтулы были политические. В частности, он выступал против остановки поставок вооружения на Украину.

    В своем обращении Фицо заявил, что позволяет напавшему самому разобраться с мотивами своего поступка и назвал стрелка «послом зла и политической ненависти».

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    Роберт Фицо
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    Комментарии 1

    Local05 Июн 2024 в 20:13
    Достойный поступок.
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