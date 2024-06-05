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    «Социальные инженеры» обнесли россиян на 4 миллиарда рублей с начала года

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    6 комментариев

    Практически 2 триллиона рублей пытались похитить телефонные мошенники у граждан в первом квартале 2024 года. Злоумышленники совершили 13 миллионов попыток хищения денежных средств. Об этом 5 июня на сессии «Телефонное мошенничество в России. Рынок наносит ответный удар» сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

    Речь идет непосредственно о звонках людям, когда злоумышленники вступают в контакт с физическим лицом и пытаются при помощи метода социальной инженерии ввести его в управляемое сознание и побудить самостоятельно перечислить средства на те счета, которые ему укажут, объяснил Уваров.

    «Если говорить о цифрах и абсолютных потерях, мы зафиксировали ущерб по результатам первого квартала на уровне 4 миллиардов рублей. Сумма выросла на 8 процентов», — сообщил Вадим Уваров.

    Количество операций без согласия, по средней оценке 2023 года, не изменилось, добавил он.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге на удочку телефонных мошенников попалась кандидат экономических наук из Горного института. Она поверила в легенду о ФСБ и финансовой безопасности. Женщина взяла кредиты и отправила на продиктованные цифры 13 млн рублей.

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    Комментарии 6

    26055936105 Июн 2024 в 19:14
    Кто - нибудь пробовал быстро получить кредит? А вот по звонкам мошенников их выдают мгновенно. Без справок о доходах. Ни на какую мысль не наводит?
    +2−0
    altnec05 Июн 2024 в 19:08
    В начале 1980-х себестоимость литра спирта в СССР была, Вы не поверите, 2 коп за литр.
    И это был стратегический резерв государства.
    Затем мошенники присвоили его себе, как и все прочие стратегически важные ресурсы, тупо и беспринципно развели всех трудолюбивых граждан, сделали себе прослойку из нищих и бедняков на потеху таким же мошенникам пожиже.
    Такая вот идеология сложилась.
    +0−0
    Ана нас05 Июн 2024 в 18:54
    Вот интересно - их вообще кто-то ловит? Скольких посадили за телефонное мошенничество
    +2−0
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