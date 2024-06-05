«Социальные инженеры» обнесли россиян на 4 миллиарда рублей с начала года

Практически 2 триллиона рублей пытались похитить телефонные мошенники у граждан в первом квартале 2024 года. Злоумышленники совершили 13 миллионов попыток хищения денежных средств. Об этом 5 июня на сессии «Телефонное мошенничество в России. Рынок наносит ответный удар» сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
Речь идет непосредственно о звонках людям, когда злоумышленники вступают в контакт с физическим лицом и пытаются при помощи метода социальной инженерии ввести его в управляемое сознание и побудить самостоятельно перечислить средства на те счета, которые ему укажут, объяснил Уваров.
«Если говорить о цифрах и абсолютных потерях, мы зафиксировали ущерб по результатам первого квартала на уровне 4 миллиардов рублей. Сумма выросла на 8 процентов», — сообщил Вадим Уваров.
Количество операций без согласия, по средней оценке 2023 года, не изменилось, добавил он.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге на удочку телефонных мошенников попалась кандидат экономических наук из Горного института. Она поверила в легенду о ФСБ и финансовой безопасности. Женщина взяла кредиты и отправила на продиктованные цифры 13 млн рублей.