«Социальные инженеры» обнесли россиян на 4 миллиарда рублей с начала года

Практически 2 триллиона рублей пытались похитить телефонные мошенники у граждан в первом квартале 2024 года. Злоумышленники совершили 13 миллионов попыток хищения денежных средств. Об этом 5 июня на сессии «Телефонное мошенничество в России. Рынок наносит ответный удар» сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Речь идет непосредственно о звонках людям, когда злоумышленники вступают в контакт с физическим лицом и пытаются при помощи метода социальной инженерии ввести его в управляемое сознание и побудить самостоятельно перечислить средства на те счета, которые ему укажут, объяснил Уваров.

