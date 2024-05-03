Преподаватель Горного института перевела мошенникам 13,5 млн рублей

Кандидат экономических наук из Горного института попалась на удочку телефонных мошенников и поверила в легенду о ФСБ и финансовой безопасности. Сумма ущерба впечатляет, хоть и не тянет на рекорд.



Как стало известно «Фонтанке» 3 мая, накануне вечером в полицию обратилась преподавательница вуза, которая рассказала про свою беду. С конца марта по начало апреля ей звонил человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил петербурженке, что с ее счетами происходит что-то непонятное, не исключены мошеннические действия. Даме предложили перевести накопления на безопасный счет.

