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    Преподаватель Горного института перевела мошенникам 13,5 млн рублей

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    Кандидат экономических наук из Горного института попалась на удочку телефонных мошенников и поверила в легенду о ФСБ и финансовой безопасности. Сумма ущерба впечатляет, хоть и не тянет на рекорд.

    Как стало известно «Фонтанке» 3 мая, накануне вечером в полицию обратилась преподавательница вуза, которая рассказала про свою беду. С конца марта по начало апреля ей звонил человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил петербурженке, что с ее счетами происходит что-то непонятное, не исключены мошеннические действия. Даме предложили перевести накопления на безопасный счет.

    Женщина взяла кредиты и отправила сумму на продиктованные цифры. Всего мошенникам утекло почти 13,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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